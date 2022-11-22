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4大銀行定期邊間好？恒生3個月升破4厘 滙豐最高4.3厘 發鈔行最高（11月22日更新）

收息攻略 16:47 2022/11/22

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大型銀行的定期存款年利率沒有中小型銀行那麼高，不過在滙豐、恒生、中銀及渣打4大銀行做定期，有以下兩大好處︰

  • 第一是門檻低，它們的港元定期入場費全都是1萬元，然而普通戶口（非高端理財戶）的年利率也有4厘，與其他銀行相近。
  • 年輕人第一個銀行戶口，不外乎是這4家銀行，雖說現時有FPS轉賬方便得多，但若果不想怕麻煩要開新戶口或轉新資金到其他銀行，留在4大銀行做定期比較方便。

以下是4大銀行港元及美元定期存款大比併︰

4大銀行定期存款大比併

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12個月全部有4.1厘

暫時3大發鈔行都有提供12個月定期存款優惠，滙豐早前加息後升至最高，尚玉及卓越理財客戶有4.3厘，HSBC One客戶亦有4.1厘。而最新中銀香港也加至4.1厘，與渣打一樣，恒生最新亦推出12個月4.1厘的港元定期存款優惠，留意渣打、中銀及恒生都不需要高端理財客戶，因此它們的4.1厘是與HSBC One看齊。

6個月最高為恒生4.5厘

恒生銀行則主攻6個月及3個月存期，6個月港元定期最高4.5厘，但需為特選客戶，並於網上開立。若是一般個人客戶於網上開立，則為4.15厘，也高於3間發鈔行。

早前滙豐加息後，尚玉及卓越理財客戶有4.1厘，是發鈔行之中最高。HSBC One客戶有3.9厘，中銀亦同樣加至3.9厘，而渣打為3.8厘。

3個月最高為恒生4.05厘

恒生特選客戶優惠沒有設3個月港元定期，而一般客戶於網上開立3個月存期，本周加至4.05厘，是4大銀行中、3個月存期首次突破4厘。滙豐加息後有3.9厘，HSBC One客戶3.7厘，中銀也隨即加至3.7厘，與HSBC One看齊。渣打則未見有提供3個月存期的優惠。

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