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渣打4.1厘港元定期 追平滙豐 本周逾10銀行加存息 永隆東亞4.7厘 livi 4.5厘

收息攻略 10:38 2022/11/09

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本周定期存款競爭仍然激烈，雖然沒有像上個月凌厲（幾乎每間銀行都有調整），但今個星期看到大型銀行追上來，最新有渣打也把12個月港元定期加至4.1厘，與滙豐看齊，美元定期則沒有變動。而渣打調整後，3大發鈔行的6個月港元定期，也一致地在3.8厘水平。以下是4大銀行定期存款大比併。

4大銀行定期存款大比併

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單是今個星期其實也有最少10間銀行的定期存款加息，除渣打外，本周一滙豐有加存息，昨日虛銀PAOB（平安壹賬通）也推出新客戶額外加1%年利率優惠，詳見【虛銀吸客最高5.5厘】。另外，也有以下銀行調升了定期存款年息，包括招商永隆及東亞等，最高也有4.7厘。

本周加存息的銀行

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招商永隆4.7厘  需存500萬及24個月

招商永隆加存息至最高4.7厘，但需存最少500萬元及24個月，條件不低。其12個月定期則加至最高4.6厘，起存額也要500萬元。不過，上述存期如果入場費只有1萬元或50萬元，也分別有4.4厘至4.6厘，算是不錯。

創興大手加息  6個月4.6厘

上述銀行中，值得一提是創興，本周大手加息，6個月加至4.6厘，算是行業中較高水平；3個月由3厘多的水平大幅加至4.1厘。

livi bank新設24個月存期

虛銀搶奪存款，越搶越長期，繼匯立後，livi bank也推出24個月存期，年利率為4.5厘，起存額要20萬元，以此金額計算，兩年共賺息1.8萬元。

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欄名 : 存款收息

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