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國泰航空雙11特惠 機票11%折扣 Chateraise免費派焦糖布甸

精明消費 07:30 2022/11/10

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.國泰航空：雙11快閃優惠  11個精選目的地

即日起至11月15日推出限定雙11驚喜優惠，可以11%折扣優惠預訂經濟艙機票前往11個精選目的地，包括人氣地點阿姆斯特丹、曼谷、班加羅爾、新德里、登巴薩(峇里島)、法蘭克福、吉隆坡、孟買、大阪、珀斯及首爾。

如你的旅程於2022年12月15日或之前出發，可額外獲享5,000「亞洲萬里通」里數 ，新會員更可享額外500迎新「亞洲萬里通」里數 。

預訂日期：2022年11月9至15日
旅遊日期：即日起至2023年3月31日

詳情可參閲：按此

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2. Chateraise：葵涌店 免費派發經典焦糖布甸

即日起至11月11日，大鴻輝（葵涌）中心店將會送出總共500份經典焦糖布甸。

地點：葵涌貨櫃碼頭道77-81號大鴻輝（葵涌）中心第一期地下4號舖

    點擊圖片放大

3.大都烤鴨：果木燻烤片皮鴨 5折優惠

指定時間惠顧，片皮鴨同下午茶餐牌享5折優惠，午市及晚市都有優惠，低至68折。

地址：九龍尖沙咀河內道18號K11購物藝術館221舖

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

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