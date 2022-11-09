美國晶片出口禁令 贏家輸家一覽

早前美國針對中國公布了最新的半導體出口管制，美銀指出，新規比過去看到的更全面及嚴格，預計不少美國公司也會是新規下的輸家，並對台積電、聯發科等有利。美銀就新規設計了5個問答題︰

1. 發生了什麼事？

在10月7日，美國向中國實施全面的新出口管制，主要是限制了先進半導體和超級計算機的出口，限制了美國人支持中國晶片產業的發展。

2. 為什麼很重要？

新規則比我們過去看到的更全面、更嚴格——它們涵蓋了在中國的所有應用，並且具有域外性質，因為出口限制也適用於使用美國技術和軟件所衍生的產品。這不僅會對中國的晶片製造行業造成打擊，而且可能預示著其他領域將面臨更全面的限制。未來幾年，中國可能還會遭受人才流失的困擾，並且需要恢復到舊的技術。

3. 有什麼即時、直接的影響？

中國的「晶片獨立」野心會直接被削弱，中國的半導體記憶體和代工企業將是主要的直接輸家，而非中國企業應該獲得份額——據報蘋果已經轉移了供應商。高端半導體設備和超級計算機晶片市場將受到最大影響，智能手機、PC、消費電子和汽車半導體晶片的直接影響則有限。

4. 有什麼次要影響？

無法獲得高端技術可能會凍結中國的現代化道路。從中長期來看，這種影響可能會廣泛傳播，對互聯網（人工智能、雲）、硬件（服務器）、汽車（ADAS）和醫療保健（藥物發現）行業產生重大影響。晶片製造可能會回到美國，尤其是在《晶片法案》鼓勵在美國境內生產的情況下。電子產品供應鏈也可能發生變化，但將中國排除在全球科技供應鏈之外，可能會令全球經濟造成高度通脹。

5. 實際有哪些企業受影響？

輝達（NVIDIA）,英特爾（Intel）, 應用材料（Applied Materials）, KLA Corp, Synopsys, Cadence Design, Tokyo Electron, Advantest, 及VeriSilicon將是短期內的輸家。

雖然科技戰升級之下，不會有真正贏家，但台積電、三星、SK 海力士、美光、聯發科和西部數據會受到支持。預計美國工業資本支出將增加，這對Rockwell & Eaton等公司來說是一個利好因素。

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