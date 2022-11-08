【品味投資】劉鑾雄再拍賣名酒　106件拍品最低總估價2,500萬元　同場有「響」30及撲克牌系列日威

佳士得將於11月至12月舉行4場名酒拍賣，當中有來自本港著名富商劉鑾雄的名酒珍藏，以及環球珍釀及日本威士忌等，為香港秋季拍賣揭開序幕。第一場會舉辦的是現場拍賣「劉鑾雄顯赫佳釀珍藏第二部份」和「珍罕名釀及烈酒」11月25日舉行，而於11月25日至12月6日舉行的則為網上專場拍賣分別是「歐洲醇酩窖藏珍釀第二部份: 網上拍賣」和「名酒藏家臻品窖藏: 網上拍賣」。

大部分名酒來自2012年拍賣購得

「劉鑾雄顯赫佳釀珍藏第二部份」本季拍賣將繼續推出106件拍品，匯聚Henri Jayer頂級珍釀，大部分由藏家於2012年在「佳士得名釀：亨瑞‧賈耶私人窖藏」拍賣中購得，譬如1990年代至2001年的多個年份Cros Parantoux。珍藏亦包括來自1990年代的DRC Romanée-Conti的珍稀佳釀，以及1988至2003年之間的9個不同年份DRC Montrachet珍釀。

佳士得指，這一次是劉鑾雄第二度把自己的珍藏名酒再次交到佳士得拍賣，是繼今年4月舉行的「劉鑾雄顯赫佳釀珍藏」拍賣取得斐然佳績後，故再次於今年秋季拍賣將推出，為名酒愛好者帶來難得機會購入傳奇佳釀珍品。

■劉鑾雄顯赫佳釀珍藏第二部份■

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設罕見「黑桃10」日威拍品

而在同日的現場拍賣亦會帶來稀有的日本威士忌，均來自今年9月「雋永珍泉：極尚日本威士忌珍藏」單一藏家拍賣的同一私人窖藏。精選拍品包括備受渴求和極具收藏價值的「Hanyu Ichiro’s Malt Card Series」撲克牌系列，其中包括最難得一見的黑桃10和部分初版醇釀。此外，「響」30年陳釀威士忌和一組輕井澤「萬箭齊發」威士忌也令人為之心動。

另外兩場的網上拍賣，即於11月25日至12月6日舉行的「歐洲醇酩窖藏珍釀第二部份」，佳士得指，此專場在去年10月同樣取得佳績，故乘勢推出這批窖藏的第二部份。而今季這一場的領銜拍品為一批波爾多名酒，包括來自Carruades de Lafite、Lafleur等名莊的出品 。矚目的布艮地佳釀則有DRC、Henri Jayer、Leroy等頂級名莊的美酒，另外也有一批來自Château Rayas的隆河區上乘佳釀。

而「名酒藏家臻品窖藏: 網上拍賣」的焦點拍品包括來自夜丘（Côte Nuits）的名莊醇釀例如Domaine de la Romanée Conti 、Roumier等，還有頂級波爾多葡萄酒和產自澳洲的佳品。

■珍罕名釀及烈酒拍品－日本威士忌■

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責任編輯：區祖飛

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