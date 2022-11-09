即日鮮炒家90%不敵市場 專家：準備好給市場支付「學費」

「即日鮮」是指在同一交易日内買賣所有的股票或其他金融產品，目標是把握市場時機，賺取盡可能多的利潤。儘管很多金融顧問都認為這種交易方式極具風險，但很多人仍然覺得這是一種能輕易賺錢的方式。Youtube即日鮮專家Shay Huang 説道，90%即日鮮炒家都在第一年就因不敵市場而失敗告終。那麽如何才能轉虧為盈？以下是Shay給交易者的3條建議。

1.有充足後備 有計劃前進

充足的資金後備

根據Shay多年的交易經驗，她建議新的交易者應該首先有穩定的資金基礎，再進行交易。其次，如果有一大筆錢打算用來交易時，最好只用其中一部分，不要全部都放入投資帳戶，這樣只會增加虧損的風險。最後，確保自己有充足的後備金，在投資組合蒙受損失時，還有補救的餘地。



有計劃前進

計劃也是交易中很重要的部分，通常成功的投資者都會在每天開始交易前就做好交易策略，後續交易就嚴格按照原定計劃進行。雖然市場中很多變動的因素會影響每天的計劃内容，但計劃的框架是不變的，無論是交易5美元還是5000美元，計劃的框架都主要包括以下内容：



交易動機

可以投入多少時間

目標

可用資金

何時買入/賣出

風險管理規則

如何保存記錄



在制定之前時，研究市場也是重要的一部分。交易者通常會在每天市場開盤前花幾個小時查看新聞，評估可能影響市場的因素並找出他們有興趣的目標公司。然後，當市場開放時，交易者們只需要按照原計劃執行即可。



2. 準備好支付市場「學費」

當自己還有十足的信心，還在嘗試計劃是否湊效時，最好用更少的錢來完成這個測試。當覺得這個計劃真正可行，並且能夠帶來盈利的時候，才增加投入資金也不遲。



Shay説道，即使有2萬美元，也不要將2萬美元全部用來交易。如果只有3000美元，那就冒10至20美元的風險來學習即可。她將這個稱為交給市場的「學費」，也可以理解成為了獲得學位而支付給大學的學費。她還說到，在剛起步時，將可能面臨虧損，但只要將這些技巧運用到未來交易中，將會有所改進。



3.切勿感情用事

作為一名即日鮮炒家，内心必須更堅定才能茁壯成長。在壓力大的時候，你還能保持頭腦清醒嗎？是否能控制自己的恐懼和貪婪，仍然做出理性的交易？你有堅持的訓練計劃嗎？



一致性是非常至關重要的。市場每天都在變化，但我們研究股票的方式、使用電腦的時間、每天起來的時間等都是一樣的，唯一的變化就是市場的改變。不過，一定不要讓市場影響自己的情緒和計劃，切勿對市場太感情用事。如果情緒被市場牽動，當市場出現意外反彈或抛售時，就會錯過利潤，或被損失刺痛。正如Shay所說，「市場只在乎拿走你的錢。」

責任編輯：梁政琪

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