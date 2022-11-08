兒童危疾遲啲先買都得？拆解常人3大迷思

不少人認為小朋友患上危疾的風險較成年人低，因此在考慮為子女購買保險產品時，一般會著眼於醫療及意外保障。到底是否毋須太早為兒童投保危疾保障呢？

迷思1：兒童患上危疾機會低，毋需急於投保？

癌症並非成年人才會罹患的疾病，事實上，4成的兒童癌症病發年齡為5歲以下。根據香港醫院管理局公佈的「2020 年香港癌症統計概覽」，2020年兒童及青少年癌症新增個案當中，白血病（又稱血癌）、淋巴癌和胚胎細胞及生殖腺腫瘤佔超過6成。

子女健康成長，是為人父母者最大的願望。萬一子女不幸患上嚴重疾病，而未有備妥危疾保障，則可大可小的醫療開支，就有機會成為家庭的一大重擔。

現時市面上的危疾保障越趨多元化，除為癌症、心臟病或中風提供多次賠償外，設計周全的計劃會承保市場較少涵蓋的兒童嚴重疾病，例如常見的專注力失調及過度活躍症、自閉症、妥瑞症等；同時，較貼心的計劃會為未發現的先天性情況而引致的承保危疾提供保障。現時，市場上更有危疾保障於懷孕第22週起便可為孩子投保。

迷思2：有醫療保障就可，為何還需要危疾保險？

兩者都是為了保障健康，但功能卻有所不同。醫療保險通常採用實報實銷的方式向受保人賠償因患病或意外受傷而需住院的費用，如住院期間的醫生費、手術和及後的門診等醫療支出。危疾保險則會因為確診計劃所承保的疾病而發放一筆過賠償，供受保人任意運用。

危疾治療過程漫長，從檢查、診斷、治療至康復，當中涉及的醫療費用亦相當高昂，若是癌症，更需要面對復發的風險，而一份較周全的危疾保障就會提供多次危疾賠償，即使癌症復發、轉移、又或是新的癌症，亦可得到賠償；另外，部分計劃更會提供毋需等候期的額外危疾現金津貼，一經確診指定危疾，便可獲發放。

迷思3：孩子健健康康，所投保的危疾保險豈不是「白供」？

以風險計算保費的危疾保險，兒童的保費遠較成年人低，而且年紀越小保費便越划算。現時市場上大部分的危疾保障更備有儲蓄成份，及早趁子女年幼時投保，不但可為孩子的健康提供保障，更可藉著較長的累積期，滾存保單內的現金價值，做到「有病醫病，無病儲錢」的功能。另外，趁年輕且身體健康時及早投保，即使日後身體狀況出現變化，亦可獲得全面安心的保障。

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