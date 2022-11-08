港府擬推虛擬資產期貨ETF　晨星︰極易波動 美國最大虛幣ETF全錄負增長

證監會近日表示有計劃批准香港推出虛擬資產期貨ETF，有研究機構公布了相關的數據，顯示投資者的投資興趣和看法，以及列出了9隻最大的美國上市ETF表現。到底虛擬資產ETF會否是一個好的投資工具呢？

中國曾警告禁止加密交易

早前，證監會副行政總裁兼中介機構部執行董事梁鳳儀在《香港金融科技周》發表主題演說時指，當局已釋除了對於虛擬資產期貨ETF的疑慮，更會在稍後時間證監會將會發公布更多有關認可虛擬資產期貨ETF在香港公開發售詳情。

對於港府批准虛擬資產期貨ETF在香港公開發售計劃，晨星（Morningstar）今日公布了投資者對加密貨幣興趣的一些數據和評論，指出加拿大是最早允許在折扣經紀平台內持有和交易加密貨幣的司法管轄區之一，並於 2021年在加拿大推出了世界上第一個加密貨幣ETF，即 Purpose Bitcoin ETF。至於中國，中國人民銀行於2021年9月警告稱，由於加密貨幣不是由貨幣當局發行的，因此它們不具有與貨幣同等的法律地位，不應作為貨幣流通，本質上是禁止加密交易。

另外，報告亦列出了晨星數字資產類別中9隻最大的美國上市ETF表現，不過這9隻ETF全部的年初至今總回報均是錄得負增長，最厲害是下跌了6成多，其中Grayscale Digital Large Cap ETC的ETF按美元計算，年初至今總回報是負60.1%。

■晨星數字資產類別中－9隻最大的美國上市ETF表現■

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晨星亞洲ETF研究總監Jackie Choy表示，投資者必須了解虛擬資產市場的風險如何轉化為期貨，並最終轉化為虛擬資產期貨ETF。晨星的研究團隊表示，虛擬資產期貨ETF的風險包括投資虛擬資產的風險，這是一種極易波動的資產類別，以及投資期貨ETF的風險，這些風險存在期貨溢價問題和容量問題。另一方面，對於想要投資虛擬資產的投資者來說，這些ETF可能被用來填補投資者投資組合中加密貨幣的戰略配置，而不是作為投機交易工具。

責任編輯：區祖飛

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