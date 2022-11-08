【雙11攻略】淘寶香港站雙11多買多減不設上限 升級大件傢俬及除蟲除甲醛服務

淘寶香港站在今年天貓雙11全球狂歡季（下稱「雙11」）帶來震撼折扣優惠，多項優惠可以疊加使用，不設上限。此外，淘寶香港站也繼續升級多項本地服務及支付方式，希望進一步提升消費者的滿意度！

為了讓消費者更能體驗雙11氣氛，淘寶香港站由即日起至11月11日期間推出多重獎賞！除了每晚8時開搶111元人民幣限量紅包（滿300元人民幣可用）及提供新人優惠外，同時在11月10日晚上8時增設首4小時限定商品勁減優惠。此外，天貓及淘寶亦於第二波開售期間（由11月10日晚上8時至11月11日），為香港消費者提供跨店滿減、物流配送、信用卡支付等多重優惠，優惠力度非常吸引。以下列出7大優惠攻略，方便大家在淘寶天貓購物時享用。

1. 搶HKET限定最高¥22,888紅包（每日可領！）

點擊連結(http://click.world.taobao.com/bhFVHnS)

2. 淘實天貓跨店滿減

於第二波開售期間，天貓及淘寶亦提供跨店滿減優惠，分別為每滿300元人民幣減50元人民幣，以及每滿200元人民幣減30元人民幣，優惠力度非常吸引，且多買多減，不設上限。

3. 首4小時限定商品勁減＋限量¥111紅包

限定勁減商品：11月10日開售首4小時（晚上8點至11時59分），限定商品享有勁減優惠！

限量紅包：由即日起至11月11日，每晚8點搶¥111限量購物紅包， 成功領取後於第二波開售期間購物滿¥300使用，紅包數量有限，先到先得，萬勿錯過！

4. 全新中銀信用卡分期優惠

淘寶夥拍AlipayHK及中銀香港推出貼心支付服務，於今年雙11全新推出分期付款服務。其中首三次3個月簽賬分期更可免手續費，單筆消費HK$500及以上可選3個月還款期，單筆消費HK$1,000及以上可選3個月或6個月還款期，令支出更靈活，購物更輕鬆。

*具體請以支付頁面展示為準

5. 信用卡及電子支付優惠，使用中銀、DBS、AEON、恒生信用卡均有折扣

中銀信用卡：於雙11整個活動期間，用中銀信用卡付款可享單筆滿HK$300減HK$15優惠，數量有限，先到先得。而雙11當日，更可享無限次免手續費優惠，還可享用剛才提到的分期服務*！

DBS：雙11當日，使用DBS COMPASS Visa卡付款可享單筆購物滿HK$100減HK$15，使用其他DBS信用卡付款可享單筆購物滿HK$100減HK$11，數量有限，先到先得，每位用戶限享受1次。記得盡快把心儀物品加入購物車，早買早享受！

AEON信用卡：由10月31日晚上8點至11月11日使用AEON信用卡付款可享單筆購物滿HK$250減HK$30，數量有限，先到先得。

恒生信用卡：於11月8日至11月11日使用恒生信用卡付款可享單筆購物HK$400滿HK$30。由10月31日至11月30日通過AlipayHK首次綁定恒生信用卡付款可享單筆滿HK$220減$30，數量有限，先到先得，每位用戶限享受一次。

信銀國際信用卡：於11月11日使用信銀國際信用卡付款可享單筆購物HK$300滿HK$20及HK$600滿HK$50。

6. 多重物流優惠，包郵商品無問題！直運、官方物流、集運均有優惠

雙11期間，於跨境段包郵專區購物滿¥199，選用菜鳥官方集運或菜鳥官方標準直運及自提，即刻享受跨境段包郵。帶有【一件跨境段包郵】標籤的商品同樣享有跨境段免運。菜鳥官方物流直運都有優惠，指定商品選擇菜鳥直運一次過落單付運費，直送到屋企或自提點，隨時運費低至¥0元起。如果消費者希望盡快收到心頭好，推薦大家選用快捷型專線直送，最快落單到收貨只需4日時間。

7. 免費上門取件退貨服務，貼心又有彈性

淘寶香港站免費上門取件取貨服務已正式上線，適用於支持本地退產品並使用菜鳥官方物流。選購支持本地退的商品時，萬一真的有需要退貨，都不用負擔退貨的物流費用，安坐家中由物流公司上門收取退貨！

同場推介：中國香港傢俬頻道＋大件物流優惠【點擊瀏覽】

港人的居所一般空間不大，但只要從傢具選品入手得宜，一樣可以享受到個性化及舒適的環境。不說不知道，在淘寶香港站上，室內設計及裝修是近年熱門的關鍵詞。

淘寶香港站近月推出了「香港傢俬頻道」，提供大件傢俱送貨及安裝服務等一條龍服務。該頻道能幫助消費者輕鬆辨識適合小戶型使用的摺疊式、多功能、省空間家具，訂製全屋傢具並包含送裝服務，為電器配上香港地區專用的英式標準插頭。淘寶香港站也與本地合作商Hellotoby及Papabo提供傢具售後送裝服務，消費者不用再花時間自行找物流及安裝服務，整個購物體驗會更為流暢便捷！淘寶香港站於雙11期間提供多項物流售後服務及驚喜優惠︰

101 kg以上運費低至76折

選用菜鳥集運滿101公斤，在菜鳥App需入優惠碼「cainiao388」，即有機會享有滿388元人民幣減18元人民幣的限量優惠。

選擇菜鳥官方集運，下單購買後享免費甲醛檢測或以優惠價加購除甲醛、除蟲服務

推出全新打木架加固，購買大型傢俬更安全又有保障

不少淘寶商家提供全屋訂造傢俬、香港地區度尺及上門裝修等服務，個別商家如維莎及澤木家居等傢具品牌，專為香港地區市場推出蝸居適配設計，受到香港地區消費者青睞，「澤木香港」更專門為香港地區提供送貨上門服務，以及為跨境消費者提供購物優惠，想趁新一年來到之前幫居所換個新Look？快些到淘寶香港站搜搜看！

事不宜遲，小編已經為大家精選多件能夠享受除蟲除甲醛服務的大型傢具，供各位讀者參考。

●簡約北歐實木電視櫃●

使用美國櫻桃木，配合北歐風設計，給人有種溫暖的感覺，款式實用之餘亦有2個不同尺寸，適合不同戶型！

●紫葉簡約北歐藤椅●

平日工作生活繁忙，回家後當然希望在專屬小天地輕鬆一下，這張藤椅有3種切換模式，滿足不同場景需求！

●北歐實木書桌●

書桌自帶USB充電插座，材料採用北美橡木，款式設計以簡約為主，提供一個舒適的工作學習環境！

●小戶型兩用可折疊沙發床●

有5種款式顏色可選，適合時尚家居設計和裝修，靠背具有人體工學設計，調較輕鬆、方便！

●簡約現代衣櫃●

專為小戶型家居的衣櫃，特別調整了內部設計，更能滿足用戶習慣，很能發揮收納空間，衣服一目了然，出門口換裝更方便

（*優惠受條款及細則約束，詳情請參見活動頁面）

雙11攻略會場：http：//click.world.taobao.com/CG1XK

雙11第二波 開售期（11月10日晚上8時至11月11日）：http：//click.world.taobao.com/CG1IT

* 各項銀行及信用卡優惠詳情，具體請以支付頁面展示為準

^上述優惠受條款及細則約束，詳情參見淘寶香港站及相關活動頁面。