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70個企業家是如何被培養出來？ 父母驅使小孩「好奇心」的3大秘方

個人增值 15:20 2022/11/08

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相信每個父母都希望自己的孩子能夠自信、無畏、堅韌，日後在社會上有所成就。那麽如何從小培養呢？CNBC一位育兒專家採訪了70位成功人士的家長，當問及父母從小教他們孩子什麽技能時，他們特別同意的一點是培養好奇心

好奇心是深入了解一件事情的開始。例如在嘗試修復某些東西時，充滿好奇心的他們可能會問：這是如何運作的？一定要這樣嗎？我是否可以改良它？當尋找完這些問題的答案時，已經比其他人更深入地了解了這件事情。

如何培養孩子好奇心？
如今發達的科技時代，各種科技產品充斥著孩子的生活，使孩子獨立思考的時間都大幅減少，更別説好奇心。對於現在的孩子，好奇心是一種罕見的技能，職業專家甚至稱其為「新興技能」，哈佛商學院的研究人員將其命名為數字時代備受追捧的特質。

好奇心可以讓人進行更深入的批判性思考，而不是很快就做出決定，並且最後可能得出更有創意的意見及方案。
以下是受訪父母培養孩子好奇心的3大法：

1.他們鼓勵孩子解決問題
Robert Stephens在24歲時創立了公司Geek Squad，這是一家技術維修公司，後來以300萬美元的價格出售了。

Robert從小就好奇東西是如何運轉的，當他擰開父母全部門把手時，他們都沒有生氣，只是叫他記得要裝回去。因此他很快成為家庭中的「維修工」，他的家人們經常會說「Robert能夠維修任何東西」，這些話語給了他不少信心和鼓勵，令他充滿自豪感和自信心，是支持他後來成功的重要助力。

解決問題能夠提升孩子的決策能力和解決問題的能力。如果家中有需要修理的東西，例如壞燈泡或水龍頭漏水等，都可以鼓勵孩子去嘗試修理，當作教學及培養孩子的好機會。如果家長也不懂如何修理，不要慌張或放棄，可以查找相關的資料，往往找到準確的信息比一開始就知道更重要。

2.他們灌輸了解決現實世界問題的信心
Jessica Jackley是點對點借貸平台Kiva的聯合創始人，該平台已向小企業提供了超過10億美元的小額信貸。

Jessica 説道「我的媽媽每天都在培養我的信心，她告訴我可以做任何自己想做的事情，無論事情有多不可思議或者多簡單。然後每件事情，我們都會共同探討具體的解決方式。」

她們還有一個永遠不會感到無聊的原則，她們經常會一起學習，例如一起玩遊戲、發掘及冒險。這個特質令我更好地成為一名企業家，能夠去發現世界上的各種機會。

3.他們經常會提出問題
Ellen Gustafson 於 2007 年與他人共同創立了FEED Projects，該公司通過銷售包和其他物品來籌集學校伙食費。如今，她是社會創新的思想領袖。

Ellen的媽媽Maura將她的育兒經總結成一句話：「拒絕替孩子做決定。」媽媽不會經常告訴Ellen應該做什麽，而是反問問題，鼓勵她獨立思考。例如，如果孩子在下雨天堅持要外出，可以問他們以下幾個問題：

1.你將自己置身於危險境地，你是怎樣認為的？
2.是什麽令你做出這個決定？
3.從本次事件你能學到什麽？下次能有不同的方式去評估風險嗎？

適當的問題表明父母更尊重孩子的想法，能夠建立孩子的自信心。同時能夠幫助他們如何管理風險，以及在不同的環境下，如何作出決策。

 

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