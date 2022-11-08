10萬元部署內地解封 8隻投行精選股 每隻買一手博反彈

內地會否解封的消息時有不同，雖然內地有關部門剛剛重申要堅持動態清零，但如果相信明年初會解封，目前可以低吸部分中資股，本網精選8隻由不同大行推薦的內地解封受惠股，涵蓋零售、航空、旅遊等板塊，若每隻買一手，剛好約10萬元，適合不敢大舉入市、或手頭資金不多的投資者。

10萬元買8隻股部署內地解封

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10萬元博港股反彈 從大行精選名單揀8隻股 剛好每隻買一手 有攻有守

從香港的經驗可見，重新開放是很漫長的步伐，大和亦指出，內地清零政策可能只是微調，對於邊境政策而言，最初可能只是重開部分邊境、或縮減入境隔離時間，那麼要低撈中資股，可能首選是受惠於本土減少封控的股份，例如美團 （03960） 、攜程 （09961） 、安踏 （02020） 及九毛九 （09922） 。

大行亦推薦航空相關的，例如中國民航信息 （00696） 、東航 （00670） ，在這8隻以外，大型投行還推薦國航 （00753） 、美蘭空港 （00357） 。

至於濠賭股亦將受惠內地解封，如果想要較優質而入場費較低的，有金沙中國 （01928） ，手頭資金較多的可留意銀娛 （00027） ，這都是大行的行業首選。

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