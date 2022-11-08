漂綠現象猖獗 投資者難取捨 重新分析ESG投資 找出關鍵

近年，漂綠（greenwashing）現象變得猖獗，同時投資者和政府趨於更嚴格的ESG標準和治理，令投資者在權衡取捨時感到困惑。投資者應是時候探討其投資組合中出現的錯配或機遇。而進行投資分析時，關鍵是以重要的ESG標準來衡量備選方案，並結合主動資產管理策略、執行盡職治理工作 。

電力供應與淨零排放的取捨

西方國家在俄烏衝突下抵制俄羅斯能源，使歐洲電力供需嚴重失衡。一般而言，能源公司應增加電力生產，並試圖以合理的價錢供應電力，同時逐漸使用更潔凈的能源發電。但能源轉型是一個複雜的過程，一家企業亦有多個利益相關者要顧及。滿足各方需求有助公司保持其可持續性，但亦需取得平衡，並就不斷變化的環境作出調整。而目前的情況是，歐洲需要保持電力供應，這比在2050年前成為淨零排放的經濟體，從而實現氣候中立的目標更為重要。

形象負面的國防航空業有助確保可持續性

現代生活中，航空業能夠保護生命和維持商務工作。疫情期間，航班中斷印證了航空和物流的重要性。由於供應鏈受影響，貨運價格隨之飆升。因此，我們應對行業持開放態度，並努力管理其碳排放所帶來的影響。同時，雖然武器會造成破壞，但在特定地緣政治背景下，國防投資可有助於未來的自由維護。

投資於尋求減少耗電的晶片製造商

晶片的製造過程需使用大量的水和電力，但許多從事半導體晶片的製造商正努力研究減少電力消耗。



從投資的角度來看，我們主要專注於公司業務的長期可持續性，因為企業的回報和可持續發展取決於解決環境問題的能力。重要的是要知道他們進行了適當的核算，並尋求長期緩解這些風險的方法。

「綠色行業」欠缺公司治理和社會實踐

一些公司可能看起來處於「綠色行業」，卻欠缺社會和企業治理方面的管理和政策。從投資的角度來看，企業及其商業模式的可持續性跟企業對未來可持續經濟的正面貢獻或緩解ESG領域的風險亦同樣重要。

找出關鍵、積極管理ESG投資

近年來，ESG數據和資訊披露有重大發展。而分析這些數據需要成熟的投資者和有能力的經營者之間的有效合作，並須了解盡職調查過程中的挑戰，尤其是權衡的重點。 另外，許多ESG問題本質上是複雜的，積極管理是很好的應對方案，更可以主動發現及平衡其中相關的因素。



而作為有建設性的股東，積極的資產管理者可與所投資的公司進行更有意義的互動，使管理者有能力避免公司在ESG議題上作出模糊的承諾，而作出可行的決定可提高客戶的投資組合取得成功的機率。

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