百佳精選貨品 用Deliveroo買半價 恒生信用卡 豐澤購物最低5折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

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即日起至11月13日，上戶戶送 Deliveroo 可買到百佳多達50款精選好貨，更有低至半價。

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即日起至12月31日，憑恒生信用卡於豐澤分店或網店購物，可享兩大優惠。

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3.譚仔三哥米線 x 望月：買雙椒相遇二人餐 送限量口味蝴蝶酥

即日起至11月16日，凡惠顧期間限定「譚仔三哥X望月：雙椒相遇二人餐」，即可獲贈「譚仔三哥X望月蝴蝶酥」，一盒包括兩款口味各兩塊。

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撰文：hket小編

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