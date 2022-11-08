共和黨或奪回國會 景順︰重要一夜 將加劇中美緊張

美國的中期選舉將對政治及經濟有重要影響，景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭指出，根據最新民調，共和黨有望取回眾議院控制權，參議院則仍不確定。由於美國通脹創40年新高，74%美國民眾認為國家正朝著錯誤的方向前進，因此這可能成為重要的一夜。

趙耀庭指出，即使共和黨取得國會兩院控制權，他預計現時政策亦不會有任何重大變動，例如不大可能看到化石燃料及能源供應政策發生180度大轉變。相反，他相信共和黨將專注於實行令對手難堪的調查、監督及相關舉措，因此或可出現2年的財政僵局。倘若出現分治政府，他們必然不會看到加稅或大量額外的財政支持，相反，共和黨有可能推進開支削減及審慎財政政策。倘若經濟陷入衰退，政府日後缺少刺激政策，將為美國增長帶來下行風險。

從大中華區角度來看，他相信，共和黨取回國會控制權或會加劇世界前兩大經濟體之間的緊張關係。眾議院共和黨人正計劃成立一個專門針對中國的委員會，賦予其聆訊權及傳召權，從而產生出口管制、境外投資限制及制裁的影響。不出所料，在中國近期召開的二十大會議上，國家領導人將供應鏈及國內安全以及科技自給自足能力的政策放在首位。國家主席習近平與美國總統拜登有望於本月稍後進行會晤，這有助穩定雙邊關係。

雖然可能出現分治政府，但景順認為可被視作一個略微利好因素，自1960年以來，美國股市歷來可於中期選舉過後的每一年均錄得正面表現。歷史亦表明，總統選舉週期的第三年（就本週期而言為2023年）通常為對股市回報最為有利的一年。未來一年美國股市或承險上行，這無疑將惠及亞太區及新興市場。

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經