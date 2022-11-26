借錢做定期 一年賺息差逾4萬元 5大風險要注意

最近更多人討論「借錢做定期存款」的可能性，因此再度更新此文，提醒大家這樣做雖然可行，但要注意5大風險。

又到了稅季，不少銀行都相繼推出稅貸優惠，很多人會利用這期間優惠的貸款利率，把資金以錢生錢的方法賺取息差。近日便有不少人提出，可以低息借錢，然後做息率較高的定期存款，以賺取息差。

以借中銀稅貸，做富邦定期為例

以富邦銀行為例，目前100萬港元定期，做12個月的年利率為5.1厘，即12個月存期滿後，可得到51,000元存款利息。

▼ 點擊圖片放大



假設在中銀借稅貸100萬元，還款期為12個月，實際年利率是1.68厘，通過該行貸款計算機得出總還款額是$1,009,047.92，每月還款額是港元84,087.33，全期利息支出為9047.92元。

▼ 點擊圖片放大



以上述例子得知，如果用存款利息減去貸款利息（$51000-$9047.92=$41952.08），可知利用此方法可賺取息差41952.08元。看到這裡相信很多人已經蠢蠢欲動，但在決定前，請注意以下5大風險。



風險一︰你未必取得最高的定期存款年利率

要獲得高達5厘的存息，富邦的要求是存款額要有100萬元，而且需要為新資金，在定期12個月不動，到期才能取出並賺息。此處要留意的地方包括：龐大的資金會被鎖住、存息要在定存期滿之後才能取出。

其他銀行的高息定期存款，往往也會有各種附帶條件。例如建行亞洲的5.1厘，需為高端理財戶口的新客戶及新資金；東亞銀行的4.9厘，也需要為新的顯卓理財客戶。

而且，如果你的資金不是100萬元、或50萬元，定期存款的年利率可能就沒那麼高，變相你能賺取的息差會收窄。



風險二︰你未必取得最低的貸款年利率。

貸款方面，雖然上圖舉的中銀例子，說最低1.68厘，但實際做落，分分鐘有變數，銀行會視乎你的職業、還款紀錄、信用評分等等，去決定你最終的貸款年利率及貸款金額。

況且，你能借幾多錢，也要視乎你的年薪。就中銀而言，貸款額最多是月薪的18倍，如果要借100萬元，即你的月薪最少要有5.55萬元。其他銀行的月薪要求可能更嚴謹。

當你借不能那麼多，假設只能借50萬元、或20萬元，貸款年利率可能會更高，定期存款的年息則可能會較低，變相息差也會收窄。

【【稅貸2022】銀行稅貸年利率一覽 借20萬／50萬／100萬元 最低年利率係邊間？】

風險三︰借錢後每個月都要還款，而定期則要期滿才能取回本息

也就是說，如果選擇「借錢做定期」這個方式獲取息差，你的「收入」會遲過「支出」，所以最好先準備另一筆錢用於償還每個月的貸款。

風險四︰大額貸款會降低你的財務彈性

借錢是人生大事，尤其是大額貸款會透支你的借貸額度，萬一這段期間你急需資金作周轉/醫療用途，但這筆稅貸尚未還清(或定期存款未到期)，大筆資金被鎖住，屆時很可能求助無門，因為銀行很難短時間內再借錢給你。

風險五︰未能享受股市反彈的好處

現在說這個可能很不可思議，但股市確會有反彈的一天，如果你做的是4厘、5厘的定期，鎖住百萬元資金一年，期間股市若反彈，哪怕只是回升10%，你也會因此錯過了這段升幅。

除了以上提到的12個月長期定存，還可以選擇3個月短期定存。以富邦銀行為例，目前100萬元定期、3個月可享的年息為4.6厘，即3個月存期滿後，可得到11,500元存款利息。如果是建行亞洲，3個月最高更有5厘。

然後，你可以選擇再做一次3個月定期，不停地roll over。但這樣做同樣有風險︰

風險一︰未來息率的不確定性

短期定存的好處是能更快拿到本息，更靈活調配資金，但弊端是未來息率的不確定性，在期滿後，可能息率不如之前這樣高，增加資金不足彌補借款的風險。雖然，也不排除息率會更高的情況。



風險二︰非新資金定存息率可能較低

銀行的高息定期一般要求是新資金，所以當你那筆3個月定期存款到期後，它不再是新資金，可享的年利率會低一點。或者你也可選擇把資金轉到另一間銀行，再享新資金優惠。

不過，也有銀行的5厘定存是不論新舊資金的，例如創興的5.05厘。詳情可看【定期存款 ─ 5厘篇︰最少6銀行5厘或以上】

按揭掛鈎存款

想用存款利息來覆蓋借錢利息，除了借錢定存之外，還有按揭掛鈎存款（Mortgage Link），不少銀行都會在提供按揭貸款同時，為業主開立一個Mortgage Link戶口。這個戶口的存款息率，與按揭貸款的息率相同。例如按揭貸款的利率是3.5%，這個戶口的存款同樣會獲得3.5%利率回報，以此來抵消部分按揭的利息。



如果借低息稅貸，然後放在按揭掛鈎戶口，固然也可以賺取息差，只不過目前按息低於定期存款利息，所以能賺的息差沒定存那麼高。而且要注意，Mortgage Link戶口可賺的高息，通常只有整體按揭貸款的一定百分比（通常是50%），所以如果想大手借稅貸然後放在Mortgage Link戶口，要小心可能超出能夠享有高息的存款上限。



所以，以上存息填補貸息來賺取息差的方式有利也有弊，在做決定前要先審查自己是否有充足的資金、條件及還款能力，若沒有把握，要三思而後行。

責任編輯：梁政琪

＝＝＝＝＝

【石Sir一周前瞻及異動股】中遠海運國際、吉利汽車、中國軟件國際

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App