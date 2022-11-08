借稅貸做定期 一年賺息差逾4萬元 3大套利方法 各有風險利弊

又到了稅季，不少銀行都相繼推出各式各樣的稅貸優惠，雖然稅貸目的是用於交稅，但亦有很多人會利用這期間優惠的利率，貸款作他用，部分投資者也想利用以錢生錢的方法賺取息差，以往股市做好期間，投資者會借稅貸買股票短炒。但近日則有人提出，可以低息借錢，然後做息率較高的定期存款，以賺取息差。



此外，很多正在供樓的業主還會使用按揭挂鈎存款（Mortgage Link），來減輕自己的還息壓力。這些借錢賺息的方法是可行的嗎？

借錢做定存賺息

以借中銀稅貸，做富邦定期為例

定期存款分為短期存款及長期存款，通常存期越長，可享的年利率就越高。以富邦銀行為例，目前100萬港元定期，做12個月的年利率為5.1厘，即12個月存期滿後，可得到51,000元存款利息。

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假設在中銀貸款港元100萬，還款期為12個月，實際年利率是1.68厘，通過貸款計算機得出總還款額是港元1,009,047.92，每月還款額是港元84,087.33。即總貸款利息為9047.92元。

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以上述例子得知，如果用存款利息減去貸款利息（51000-9047.92=41952.08），可知利用此方法可賺取息差港元41952.08。看到這裡相信很多人已經蠢蠢欲動，但在決定前，再認真審視一次條件。



重點一︰存款要到期才有息賺。要獲得高達5厘的存息，富邦的要求是存款額要有100萬元，並且在定期12個月不動，到期才能取出。此處要留意的地方包括：龐大的存款額、存息要在定存期滿之後才能取出。



重點二︰你未必取得最低的貸款年利率。貸款方面，雖然上圖說最低1.68厘，但實際做落，分分鐘有變數，視乎你的職業、還款紀錄、信用評分等等，年利率未必做到最低的那種。況且，貸款是每個月都要定期還款，回望上述的例子，每個月的還款額高達84,087.33元。

重點三︰借錢後每個月都要定期還款，而定期則要期滿才能取回本息，也就是如果選擇「借錢定存」這個方式獲取息差，就要準備好另外一筆錢用於償還每個月的貸款。

3個月短期定存

除了以上提到的12個月長期定存，還可以選擇3個月的短期定存。同樣以富邦銀行為例，100萬港元定存3個月可享的存息為4.6厘，即3個月存期滿後，可得到11,500元存款利息。然後，你可以選擇再做一次3個月定期，不停地roll over。

短期定存的好處是能更快拿到本息，更靈活調配資金。而短期的弊端是未來息率的不確定性，在期滿後，可能息率不如之前這樣高，增加資金不足彌補借款的風險，雖然也不排除息率會更高的情況。



所以選擇需謹慎，要認真審視借款及定存的具體息率，並且要做好自己的財務規劃，確保自己有充裕的資金和符合的條件，再做下一步決定，若當中出現資金欠缺而不能及時還款，不僅會破壞全盤計劃，還會影響個人信用，將會為未來借貸帶來不便。

按揭掛鈎存款

想用存款利息來覆蓋借錢利息，除了借錢定存之外，還有按揭掛鈎存款（Mortgage Link），不少銀行都會在提供按揭貸款同時，為業主開立一個Mortgage Link戶口。這個戶口的意思是，銀行為這個戶口的存款提供與按揭貸款相同的息率作為存款利率。例如按揭貸款的利率是3%，這個戶口的存款同樣會獲得3%利率回報，以此來抵消部分按揭的利息。



如果借低息稅貸，然後放在按揭掛鈎戶口，固然也可以賺取息差，只不過目前按息低於定期存款利息，所以能賺的息差有限。而且要注意，Mortgage Link戶口可賺的高息，通常只有整體按揭貸款的一定百分比（通常是50%），所以如果想大手借稅貸然後放在Mortgage Link戶口，要小心可能超出能夠享有高息的存款上限。



所以，以上存息填補貸息來賺取息差的方式有利也有弊，在做決定前要先審查自己是否有充足的資金、條件及還款能力，若沒有把握，要三思而後行。

責任編輯：梁政琪

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