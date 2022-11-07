港股反彈你敢撈底嗎？「朋友介紹」買阿里巴巴輸60%不敢溝貨 專家：切記輸得最傷係熊市反彈

年初至今股票市場動盪，港股表現在10月底大跌市，恒指曾失守15000點關口跌至13年半新低。作為小散戶眼見自己持有的股票大重創都講不出聲，加上港股表現連帶影響「打工仔」的強積金投資表現，本網近日進行了街訪聆聽部分散戶和「打工仔」的心聲。同時，讓散戶了解熊市下的部署策略，以及強積金投資組合調動方法。

散戶李小姐：約180元買入阿里巴巴喊都無謂

今年10月底本港股市動盪，大型科技股成為重災區，包括騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 等。而本地股包括滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 等亦同樣受挫。買入阿里巴巴的李小姐受訪時指，自己當初投資阿里是因為朋友的推介，大約在180元左右入市，曾經上過約300元都抱着興奮的心情，但現時她已經「喊都無謂」。雖然最近股市似有反彈之勢，但她直言「唔好信呀」，「只有港股博命跌」。現在面對手上的阿里巴巴，她指不會溝貨、「唔敢掂」，「有錢都做定期」。

散戶周先生︰有錢都用來買餸

散戶周先生則有留意滙控 （00005） ，他表示，「我本來看好滙豐的表現甚至期望滙控在今年會派發季度息，可惜最後仍是落空」，他認為若果依靠收息生活的市民，在未來日子都需要節衣縮食，加上現時有不少資金已經虧蝕，沒有閒錢再入市，「有錢都會先留來買餸。」

招銀國際策略師蘇沛豐提醒，投資者在熊市下不應該輕易「撈底」或「溝貨」，他解釋往往布大部分投資者「輸得最多或最傷多為熊市的反彈」，投資者可能太快以為股市已見底反而大手買貨。但是往往是一些陷阱，若果之後股市跌得更多時，便會虧蝕得更多。他亦有建議，如果手持阿里巴巴的投資者，現時並非沽貨的好時機，提議可以選擇分散投資，相反，若現在只手持阿里巴巴股票可以分散手持多個科網股。

中國通海私人財富管理董事總經理張佩儀指，面對現時的加息周期加上熊市，她認為投資者在作出投資選擇時更加需要審慎，她形容現時的股票市場「低處未算低」不要輕易趁低吸納。另外，她提到整個經濟環境正面臨加息周期未完結，加上GDP是出現負增長狀態，整體經濟尚未復甦，加上疫情令經濟未有出路，多項不明朗因素影響公司的營利和業績，若業績未如理想，股市會進一步受壓，同時加息周期以及通脹會導致公司營運成本增加，股市未能加快腳步復甦，形容熊市下「CASH is King」投資者更要謹慎。

散戶黃先生︰恒指再跌空間有限 考慮MPF轉買港股

港股表現連帶影響「打工仔」的強積金投資表現，有年輕的「打工仔」May認為強積金表現有高低起跌是一個正常表現，加上自己的MPF在65歲後才領取，現階段都不太擔心MPF的下跌。而強積金主要投資美股的黃先生則表示，他所選擇的是美股基金，但由於是整個環球經濟都是不景氣，令他都擔心強積金表現。不過他又指，近日港股跌至萬五、萬六點，再下跌的空間有限，他正考慮會否轉動MPF組合選擇港股基金。

招銀國際策略師蘇沛豐亦有提醒，雖然強積金屬於長綫投資，但不代表年輕「打工仔」不用理會。他建議年輕上班族可以分散多元化部署，例如若果年輕的「打工仔」起初的強積金投資組合是集中選擇股票基金或者全部投放於港股基金，長遠而言並不健康。蘇沛豐建議投資者在選擇投資組合時可以選擇環球股票、北美股票或亞洲股票基金分散市場。

責任編輯：區祖飛

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