撈底買邊隻？Morningstar 5隻目標價上升最多的港股

股市反彈，尋寶遊戲又開始了。如果想知哪些股份值得低撈或冷吼，可參考晨星Morningstar的最新數據。該公司覆蓋內地、香港、台灣及新加坡的207家公司，並給予各股票「公允價值」（相當於其他大行的目標價）。晨星指出，雖然第三季下調公允值的公司，比上調的多，然而也有一些上調幅度比較大的股票。

獲得Morningstar最大升級的股票

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目標價下調最多的股票

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Morningstar指出，中國汽車電子解決方案供應商英恆科技 （01760） ，將受益於該國電動車的大力普及，因此第三季把其公允值上調達69%，是上調幅度最大的港股。同樣受惠於新能源車概念的是吉利 （00175） ，Morningstar將其公允價值上調47%。

教育股轉型成功

但計及其他上市地，Morningstar給予最多升級的是美國上市的好未來（TAL），該公司相信，自監管變化一年多以來，好未來已經擴展新的業務，並正取得進展，相信好未來的強化學習業務將在2024-2027年每年增長15-30%，至2027年貢獻收入約43%。Morningstar同時將新東方 （09981） 的公允值上調47%，也是出於業務轉型的原因。

除了上述股票外，Morningstar還看好拼多多（PDD），因為看好其強大的執行能力、成本控制、能留位用戶及交叉銷售以實現增長。

然而，Morningstar的數據同時指出，上季公允價值增長的公司少於平均，相反公允價值下調的公司多過平均水平。

下調最多的是內房商，包括碧桂園 （02007） 。Morningstar指，內地開發商及物管公司的前景嚴峻。不過雖然下調幅度大，碧桂園的股價本身也已跌了很多，目前遠低於Morningstar的公允值。

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