富途十年致力完善投資體驗 打造金融生態圈 

互聯網改變了人類生活，也改變了全球金融投資生態﹐科技券商的興起就是這個浪潮的成果之一。金融交易本質上是明買明賣，但事實上並非如此，在理解投資及交易的過程中，過往各種產品門檻、工具資源的差異、以至資訊不對稱也導致個人投資者難以獲得更快更準確的消息及機會。

直至近年，資訊爆炸導致個人投資者與機構投資者的資訊差距大幅減少，個人投資者的參與度及地位亦相對提升了，投資者的交易體驗亦變得越來越重要。今日用家佔據香港逾四成成年人口的富途牛牛，就於十年前乘勢進推了一場投資革新，改變多個市場的金融生態。時至今日，富途發展成為在全球擁有近2,000萬名註冊用戶的數碼金融交易平台，足跡遍佈香港、新加坡、美國、澳洲等地，並首創了全線上的金融投資交流平台—牛牛圈，促成了超過700場投資者會議，同時為過千間上市公司度身訂造了企業及機構一站式服務，滿足個人投資者、上市企業和一般金融機構的金融交易和訊息需求，形成了一個龐大的投資生態圈，隨時隨地，只要想到投資相關的話題，就能想到牛牛。

持續革新金融投資科技



作為全港規模最大的一站式線上金融交易平台，富途自公司成立以來，一直堅持以體貼用戶需要為服務宗旨，這也是富途成為科技券商龍頭的原因。富途首席財務官陳宇出席香港金融科技周的演講活動時說：「整個金融服務行業終將會從以產品導向轉為以用戶為中心，亦是客戶去或留的關鍵。」

富途誕生前，個人投資者要申請開立投資戶口，必須親身到銀行或證劵行遞交表格，由申請到開立需時2至3個工作日，而富途就是全港首間提供全線上開戶的金融科技券商，個人投資者足不出戶便可以完成整個開立程序，需時更短。

另一方面，個人投資者以往即使透過網上完成交易，過程中總會遇到公司資料難搜尋、資訊不對稱、投資過程枯燥等情況，每個投資交易動作經常重覆着「無知、無助、無聊」的無斷循環。富途明白到，陪伴投資者一同成長、進步，延長客戶投資生命週期，才能真正實現共贏。富途除了不斷完善平台上的資訊及用戶交流，更頻繁地進行版本迭代和產品特性更新，務求讓用戶體驗力臻完善。如此，富途服務為客戶而生，客戶亦為享受優質服務而留下來了。

加強連結投資者與企業

而事實上，投資並非單向的事情。股東、上市公司及各個持份者，都有被聽見的需要。每個投資者理論上均可參加股東年度大會或投資者關係會議，聽取上市企業管理層發表業績報告或展望，以及對管理層的業務決策提出意見。但過往實體會議流程複雜，而投資者關係會議一般以機構投資者為目標對象，結果個人投資者甚少有機會直接與上市企業管理層交流，無形中加深了個人投資者與公司管理層之間的距離，亦窒礙了投資者表達意見的意欲。

富途的平台容許個人投資者直接追蹤上市企業的一舉一動，包括各項消息發佈、投資者會議、股東大會等，從前實際上只有少數人參與的投資者活動，如今一個平台便拉近所有持份者的距離，有助個人投資者獲得第一手資訊，幫助他們思考和執行正確的投資部署。對於上市企業以及金融機構來說，擁有了企業號（上市企業）或機構號（金融機構）後，也可以營造自己的社區，吸引個人投資者甚至同行關注追蹤，直接把企業或機構的觀點精準傳遞，過程中掌握投資者關係和公共關係的量化數據，有助提升它們在各個行業的影響力。

蔚來（9866）入駐富途企業號後，多次在所屬的企業號賬戶舉行業績發佈會和產品發佈會直播，廣受富途平台的個人投資者用戶關注，蔚來的產品銷量也因此增加。有趣的是，富途作為技術提供者，其實亦成為了這個平台的受惠者。富途創辦人李華非常重視個人投資者對富途平台的意見。曾經在業績發佈會舉行期間，有個人投資者提出希望富途流動程式內的股價升跌顏色方面能稍作調整，方便色覺障礙者閱讀，事後富途的系統人員立刻研究和加入新的顏色對，為色弱人士改良了功能。

▲ 蔚來入駐富途企業號後，多次在所屬的企業號賬戶舉行業績發佈會和產品發佈會直播。

首次參加香港金融科技周

富途十年來為本地金融市場帶來翻天覆地的轉變，帶動了香港的金融科技發展。身為全港首屈一指的業界先驅，富途也極力支持今年舉行的香港金融科技周，期望藉此與金融業界一同促進數碼金融在香港長足發展。公司並首度在參展攤位中，展出集團業務概況及企業服務及產品，與公眾分享多年以來努力的成果。現場吸引了許多投資者、初創公司人員、不同的金融從業員前來參觀，彼此交流對金融科技的看法。

富途現時雙線發展個人投資者和企業及機構服務，平台上亦吸引了媒體、意見領袖發表內容，以一站式平台全方位滿足各個金融交易持份者的需求。富途深信，凡事以人為本，才能留住客戶，亦將以這份精神，繼續以科技驅動香港證劵業界前進。

註：*文中提及上市公司僅作為例子，不構成任何證券、金融產品或工具要約、招攬、建議、意見或任何保證。

（特約）