【保險保障】OneDegree家用電器保障增至14種　 每月$60額外保費

家居的意外往往都是意料之外，其中電器絕對是受波及的家居用品之一，相信不少家庭都會買入保險保障。OneDegree進一步優化其家居保險產品，擴大家庭電器保障種類，涵蓋電視機、冷氣機、雪櫃、洗衣機等多達14種常用家電，並賠償因意外損毀，甚至機件或電子故障所產的維修費用，每月只需額外保費60港元。

消費者重視家電維修賠償

OneDegree指，根據最新市場調查了解到現時坊間提供家電維修保障尚未能滿足市場需要，所以OneDegree特意提升有關家電維修附加保障。另外，OneDegree指，有見消費者在選擇家居保險時亦特別關注家庭電器的維修賠償，卻不知道市場上現有的家居保險，大多只會賠償家電因意外而導致損壞的維修費用。加上，即使是大型電器連鎖專門店或電器品牌所提供的家電延長保養，有關計劃須按每件電器獨立計算，一般每件電器需要數百至一千港元，令不少消費者卻步。

OneDegree列明受保電器類型

故此，OneDegree加強其家居保險內的家用電器保障，由原本涵蓋6種增加至多達14種家庭電器，覆蓋電器種類為全港最多。每月額外保費只需低至港幣60元即可一次過獲得14種電器1的維修保障，令成本更低，保得更足。只要有關電器購買於香港5年或以下，價格介乎3,000港元至30,000港元即可受保，一旦因機件或電子故障，或因損毀無法正常運作而須維修，OneDegree將會賠償由香港原廠或其授權的服務中心所產生的維修費用。即使損壞之家電於檢查後發現無法修理，OneDegree家居保險仍會賠償有關檢查費用。

另外，由即日起至2022年11月30日，新客戶凡成功投保OneDegree家居保險更可享首年7折優惠。有關產品及優惠詳情，可按此瀏覽。

責任編輯：區祖飛

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