周生生設海洋主題珠寶店　消費滿$18,000可認養珊瑚

近年全球對可持續性愈趨關注，而珠寶象徵著永恒不變，可以一直傳承下去，正正與可持續發展的概念息息相關。作為大型珠寶店的周生生將於11月10日正式進駐海港城開設全港首間以海洋為主題的珠寶概念店，向大眾提倡關注海洋生態的理念，成為全港首個零售品牌邀請本地初創公司archiREEF協助推展「Harbour of Love」人工復育珊瑚計劃。

是次為集團首次進駐海港城的珠寶概念店，以店舖毗鄰維多利亞海港的優越位置作靈感，以海洋為店內裝潢的設計主軸，於店內牆身及地毯注入海浪的影像，令每位進入店內的顧客仿如置身美麗的汪洋大海之中，而周生生就像是藏於深海中、盛載著珍貴珠寶的寶箱。

11月11日請全港市民搭天星小輪

為了兌現全新概念店提倡的愛惜海洋承諾，特別邀請到曾與漁農處合作的本地初創公司archiREEF，計劃由2022年11月起逐步推展「Harbour of Love」人工復育珊瑚計劃，目標於香港水域設置超過20平方米、由archiREEF以天然陶土結合3D打印技術所製成的人工珊瑚礁盤種植珊瑚幼苗，為珊瑚塑造更理想的生長環境，以進行人工復育。周生生更將推出「珊瑚認養計劃」，鼓勵大家一同參與這個別具意義的企劃，顧客凡於2022年11月10日至12月31日期間，於海港城珠寶概念店購買指定珠寶產品滿18,000港元，即可認養是次於本港海域種植的珊瑚乙株（限量300株），並獲發印有專屬珊瑚編號的電子證書以作紀念。

除此之外，周生生為了慶祝全新概念店開幕，將於新店開幕次日（即11月11日）邀請全港市民免費乘搭天星小輪來往尖沙咀及灣仔，讓大眾從繁忙的都市生活中，稍為停下腳步，細心欣賞維港兩岸美麗景緻，亦方便大家親臨新店購物及參與「珊瑚認養計劃」，一同愛惜海洋生態。

責任編輯：區祖飛

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