【NFT】Instagram將推NFT鑄造及銷售功能　用戶2024年前可免費分享數字收藏品

一如市場預期，聯儲局宣布加息75個基點，將聯邦基金利率目標區間上調到3.75%至4%之間。美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）在政策會議結束後表示，他不希望在這一點上產生混淆：即使政策將縮減未來加息幅度，他們仍然不確定為達到抑制通貨膨脹，利率將需要提高到多少。比特幣於11月4日周五報 20,213美元，一周下跌0.4%。以太幣一周上升1.1%，周五報1,531美元。



總部位於澳洲的加密貨幣基金管理公司Cosmos Asset Management宣布打算將其在澳洲Cboe證券交易所交易的三隻加密貨幣交易所交易基金（ETF）計劃退市。此ETF基金包括Purpose Bitcoin Access ETF、Purpose Ethereum Access ETF和Global Digital Miners Access ETF。Cosmos Asset Management是今年於澳洲推出的第一批加密貨幣ETF的公司之一。公司表示此決定是因為受到加密資產投資需求的影響，而不是他們對行業的未來沒有信心。

Meta於11月2日宣布，Instagram（IG）正開發通過其應用程式（app）提供非同質化代幣（NFT）鑄造和銷售功能。即將推出的內置NFT工具將允許IG用戶創造和推出自己的NFT，並可以通過Instagram進行銷售。於推出時，Instagram將使用Polygon區塊鏈進行NFT鑄造，而至少在2024年前，展示或分享數字收藏品並不會收取費用。Meta將首先向特別選定的藝術家和內容創作者提供新的NFT功能，其後會再將此功能提供給更廣泛的用戶。但Meta商業和金融科技主管Stephane Kasriel也認為，加密領域充斥著太多用家複雜體驗，因而阻礙大規模採用。他認為市場需要有更簡單的用戶體驗。



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Ix加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，周五報5223點，一周上升2.0%；ix比特幣指數報4882點，一周下跌0.4%；ix以太幣指數報13157點，一周上升1.2%。

指數 指數水平（點）* 一周變化 ix加密貨幣指數 5223 +2.0%（+104） ix比特幣指數 4882 -0.4%（-21） ix以太幣指數 13157 +1.2%（+150） *截至2022年11月4日。3隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

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