滙豐定期都有4厘 12個月港元4.1厘 發鈔行中最高（附4大銀行最新定期比較）

做定期存款，雖然中小型銀行年利率高一點，但如果用開大型銀行懶得轉帳，其實入場門檻反而較低，而且息口逐步追上中小型銀行。最新有滙豐連續兩周加定期存款息，而且加幅大過之前，部分存期一加就加了0.6厘，12個月港元定期4.1厘，更是目前發鈔行之中最高。

滙豐再加定期息

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如往常一樣，滙豐的尚玉與卓越理財客戶年利率較高，HSBC One及其他客戶則在各存期都低0.2厘。以尚玉及卓越理財客戶而言，12個月港元定期年利率於本周加至4.1厘，加幅為0.4厘，高於往常的0.3厘，更少有地高於美元的4厘。6個月港元定期則加至3.8厘，加幅也是0.3厘；3個月港元定期則猛加0.6厘至3.5厘，算是追貼了其他銀行。

4大銀行定期年利率比較

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滙豐加存息後，12個月港元定期4.1厘，是發鈔行之中最高，還看本周中銀及渣打會否調整。

6個月港元定期方面，滙豐與中銀的3.8厘看齊，但3間發鈔行都不及恒生的4.5厘高，該4.5厘優惠屬特選客戶專用，但其他客戶最高也有4.05厘。

至於3個月港元定期，也是以恒生的3.75厘較高，滙豐加至3.5厘後，仍稍稍落後於中銀的3.6厘。

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