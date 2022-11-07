綠債為改善氣候融資 亦應留意投資風險

應對氣候變化，除了倚靠新科技，亦可以善用資金，流向低碳、可持續發展、能適應氣候變化的投資計劃、產品及企業。這正是發行綠色債券的用意。

融資是應對氣候變化其中一個關鍵因素。要實現《巴黎協定》阻止全球平均溫度於本世紀升超過攝氏兩度的目標，每年就需要投入大量的金錢，發展低碳經濟。

綠色債券能夠為有利於環境和氣候的項目提供資金。全球首隻綠色債券由歐洲投資銀行（EIB）於2007年發行，世界銀行於隨後一年亦發行綠色債券。此後，綠色債券市場急速增長，根據氣候債券倡議組織（CBI）的統計，市場於2021年發行5,227億美元綠色債券，按年增長七成半，今年上半年全球綠色債券發行量則為2,181億美元。

綠色債券的發行人可以是政府、銀行、私人機構以至教育機構。例如香港特區政府於2018年推出綠色債券發行計劃，為本港的綠色工務項目提供融資，早前在該計劃下亦推出給散戶認購的綠色零售債券，讓有意利用手頭資金的零售投資者，透過認購綠債，為改善氣候變化出一分力。

綠債也有違約風險

與投資一般債券一樣，投資綠色債券也要考慮票面息率、到期日、發行人及信貸評級等因素。有一點要注意，綠色債券的信貸評級不一定優良，也會有違約風險。另一方面，投資綠色債券，除了要了解債券集資所得的用途之外，也可以從債券的定期匯報中，了解債券所支持項目的成效，看看能否為改善環境和氣候變化帶來效益。事實上，綠色債券並不保證其所支持項目的成效，亦可能會與投資者的期望有落差。

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