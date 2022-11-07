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10萬元博港股反彈 從大行精選名單揀8隻股 剛好每隻買一手 有攻有守

藍籌股 11:04 2022/11/07

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恒指上周大漲1300點後，今早開市雖有所回吐，但目前又升約300點，形勢不俗。如果擔心只是熊市反彈，又想趁機低撈作長線之用，本網從3間大行的精選名單中，挑選8隻港股，有進攻也有防守，其一手入場費剛好約10萬元。

10萬元博港股反彈

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太古被普遍看好  業務已過最壞時刻

名單最先是太古A （00019） 及友邦保險 （01299） ，兩者都是攻守兼備。太古在早前的拋售潮中跌幅不大，高盛早前曾指出，該公司即使各項業務短期續有不確定，但相信太古最差時期已過，三大業務都有復甦跡象。而大摩及花旗亦同樣看好太古。

至於友邦貴為大藍籌，雖然曾跌穿60元，近日亦很快收復失地，雖然近日被多間大行調降目標價，但它一直在高盛的確信買入名單之中，亦是大摩的首選名單。友邦第三季新業務價值按年升7%，為今年首次回升，香港業務亦恢復增長。

信義光能 （00968） 則是大摩可優先反彈名單之中的藍籌股。而金沙中國 （01928） 是濠賭股中較為硬淨的，早前澳門新一輪賭牌公開競投，它有遞交標書，亦被視為行業首選。

如經濟硬着陸  花旗薦中石油中銀香港

科技股及汽車股早前被大幅拋售，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 及比亞迪 （01211） 的反彈幅度自然大，但如果想低成本地趁低買入相關股份，京東 （09618） 及理想汽車 （02015） 一手入場費低，亦被大行看好。

經濟前景未明朗，即使港股連日反彈，也不保證股市已見底。花旗早前就列出，如果中國經濟硬着陸，有3隻股份是避風港，這次博反彈的名單中就包含其中兩隻，作防守之用，就是中石油 （00857） 及中銀香港 （02388）

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