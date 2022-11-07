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積金局DIS預設投資策略短片 助你輕鬆管理強積金

博客 11:54 2022/11/07

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香港打工仔空閒時都喜歡上社交平台觀看有趣短片，從繁忙的工作中喘息一下。積金局深明打工仔時間珍貴，所以特別製作了名為《DIS預設投資！0難搞！》的一系列短片，透過輕鬆有趣的內容，協助大家深入淺出地瞭解俗稱「懶人基金」的「預設投資策略」（DIS）。

短片故事講述一名魔法教授（著名導演兼電視節目主持人谷德昭飾演），教導魔法學徒（P1X3L成員歐鎮灝飾演）如何好好管理強積金投資，並指出DIS是一個現成的投資策略，無論是大忙人抑或是不諳投資的強積金計劃成員，選擇DIS便能夠省卻不少投資上的煩惱，可以輕鬆管理強積金。

DIS的三大特點
短片中提及DIS具備三大特點，包括：

1. 隨計劃成員年齡自動降低風險
隨著年齡增長，一般而言在投資上的承受風險能力會下降，所以強積金投資組合的風險程度都應該因應人生階段轉變而調整。DIS隨計劃成員接近退休年齡自動降低風險的策略，計劃成員無須自己花時間、精神去管理強積金組合。

2. 收費設定上限0.95%
計劃成員關心基金收費會影響回報，而DIS的收費設定上限為0.95%，幫助成員控制投資成本。

3. 分散投資於環球市場
DIS投資於全球不同市場及不同的資產類別（例如股票、債券、貨幣市場工具等），減低個別市場／資產的價格波動對整體投資組合的影響，幫助計劃成員做好風險管理。

大家現在可以在積金局《全積特攻》Facebook專頁、《職場meme》Instagram帳戶、《積金Channel》YouTube頻道及不同網上平台陸續觀看相關影片，這個系列的影片亦會有個別電影院線及港鐵車廂電視播放，方便大家輕鬆認識DIS！

    點擊圖片放大

 

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