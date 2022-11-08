adidas 7天快閃 全店貨品低至7折 中銀信用卡 百佳簽賬 送高達$80券

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. adidas: 7天快閃優惠 全店貨品低至7折

即日起至11月13日，全店產品7天快閃，低至3折。指定減價產品折上折，購買三件額外6折，購買四件以上額外5折。購物滿1300元再享全單額外9折，優惠碼：GRAND10。

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2. 中銀信用卡/BoC Pay：百佳 買滿指定金額 送高達80元現金券

由即日起至2023年1月29日，逢星期五、六、日，在百佳門市單一簽賬淨額滿500元，用BoC Pay付款送50元現金券1張，而用中銀信用卡則送40元現金券1張。

在百佳網店使用中銀信用卡單一簽賬淨額滿800元送80元電子禮券1張。

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3. Pandora：雙11購物 7折優惠

雙11購物節開始了，即日至11月13日，購買任何飾品均享7折優惠。

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撰文：hket小編

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