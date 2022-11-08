  • 21°C
香港時間 : 20221108日 (週二) 07:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

adidas 7天快閃 全店貨品低至7折 中銀信用卡 百佳簽賬 送高達$80券

精明消費 07:30 2022/11/08

分享：

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. adidas: 7天快閃優惠 全店貨品低至7折

即日起至11月13日，全店產品7天快閃，低至3折。指定減價產品折上折，購買三件額外6折，購買四件以上額外5折。購物滿1300元再享全單額外9折，優惠碼：GRAND10。

網址：按此

    點擊圖片放大
    +2

2. 中銀信用卡/BoC Pay：百佳 買滿指定金額 送高達80元現金券

由即日起至2023年1月29日，逢星期五、六、日，在百佳門市單一簽賬淨額滿500元，用BoC Pay付款送50元現金券1張，而用中銀信用卡則送40元現金券1張。

在百佳網店使用中銀信用卡單一簽賬淨額滿800元送80元電子禮券1張。

    點擊圖片放大

3. Pandora：雙11購物 7折優惠

雙11購物節開始了，即日至11月13日，購買任何飾品均享7折優惠。

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

 

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 今日優惠精選

最新專欄文章 更多

今日優惠精選 - 大生超市感恩節特惠 低至7折 Elemis會員 32折買聖誕倒數月曆
2022/11/07
大生超市感恩節特惠 低至7折 Elemis會員 32折買聖誕倒數月曆
今日優惠精選 - 嘉禾院線 $70 1張電影票+細爆谷 益成醫療口罩 雙11每盒低至$11
2022/11/04
嘉禾院線 $70 1張電影票+細爆谷 益成醫療口罩 雙11每盒低至$11
今日優惠精選 - IKEA 雙11網購優惠 低至85折 迪士尼「奇妙處處通」冬日購物低至3折
2022/11/03
IKEA 雙11網購優惠 低至85折 迪士尼「奇妙處處通」冬日購物低至3折
今日優惠精選 - PayMe x 759阿信屋 買滿$120減$20 莎莎買滿$380成VIP 送$1000購物券
2022/11/02
PayMe x 759阿信屋 買滿$120減$20 莎莎買滿$380成VIP 送$1000購物券
今日優惠精選 - Adidas官網雙重折扣 兩對6折 三對5折 Aeon打邊爐必備商品 低至75折優惠
2022/11/01
Adidas官網雙重折扣 兩對6折 三對5折 Aeon打邊爐必備商品 低至75折優惠
網上購物 電子支付 網購平台 著數優惠 全球大流行 新冠肺炎 外賣 新冠肺炎疫情 疫情 百佳

下一篇文章

中銀信用卡交稅獎賞 現金回贈高達$1,500
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款