▲ 勞斯萊斯首款純電動車Spectre，預計明年尾登場約售800萬。

電動車界最近又非常熱鬧，皆因連英國頂級豪華車廠勞斯萊斯（Rolls-Royce）的首款純電動車Spectre也終於面世。這款被勞斯萊斯形容為「超豪華電動超級轎跑車」（Ultra-Luxury Electric Super Coupe）的Spectre，香港售價預計800萬起，將於明年第四季度正式交付，相信亦不乏支持者。

兩年前，時任英國首相約翰遜（Boris Johnson）宣布，所有汽柴油車輛於2030年起會開始禁售，換言之，當地市售汽車將會全面實施電動化。在英國首屈一指的豪華車廠勞斯萊斯當然要響應政策，終於在上月中發布了旗下首款電動車Spectre（閃靈），也象徵着廠方正式踏入電動化新世代。

▲ 車迷翹頸以待，勞斯萊斯終於推出首部純電動車Spectre，預計於2023年第四季度交付，香港售價約800萬起。

其實早於1900年，勞斯萊斯創辦人之一Charles Rolls體驗過一輛名為Columbia的早期電動車後，已預言只要有充足配套支持下，無噪音兼環保的電動車將會是未來汽車的發展藍圖，百年後終夢想成真。

作為旗下首款電動車，廠方更為Spectre設計了史上最嚴格的測試，測試里程超過250萬公里，相等於平均一架勞斯萊斯花400多年行駛的路程。

▲ 車側由弧形綫條的頭冚，一直延伸至側翼再到尾冚，車側底部的飄馳綫靈感更是來自遊艇設計。

承襲幻影經典設計

外觀上，Spectre可謂延續了勞斯萊斯大熱車款Phantom的經典設計概念，加上設計師受到現代遊艇所啟發，善用光感反射及錐形設計，將Spectre打造成一輛簡約完美的電動車。

Spectre承襲了Phantom的雙門設計，並沿用了廠方專屬的全鋁製車架（Architecture of Luxury），車頭的拋光不銹鋼萬神殿鬼面罩則是廠方史上最寬闊的，加上2米闊的寬大車身比例及分體式前大燈，似乎也是向這架經典名車致敬。

▲ 頭燈由日間行車燈及隱藏式暗鉻前大燈組組成，低調奢華，而7幅式的 23 吋輪圈也非常有型。

相比起日間行車燈，下燈組乍看較暗，其實當中隱藏着暗鉻前大燈組，22個LED燈柔和地照亮前格柵葉片後側，每塊葉片更經過噴砂處理，不時會有微光反射效果，立體感十足。

上方的歡慶女神雕像也是重新設計，是經歷830個小時建模及風洞測試所得出來，令Spectre風阻系數僅得0.25Cd，是所有勞斯萊斯車型中表現最佳的。

▲ 勞斯萊斯招牌icon歡慶女神雕像也有新設計，令新車風阻系數是廠方車款中表現最佳的。

但如要數整體輪廓最引人注目的部分，相信非斜背式設計莫屬。車身流綫綫條一直沿頭冚、車頂再往後伸延至尾冚，組成一幅式的設計，從上方欣賞的話的確非常有型。

垂直尾燈則置於車廠有史以來最大塊的一體式側後車身面板，由A柱延伸至車尾箱。而內置燈殼本身亦無着色，車主在定製時可自選喜歡的色彩配搭，令設計更個人化。

▲ 垂直尾燈設置在一體式側後車身面板上，sharp醒有型，同時突顯車身獨特的錐形收束設計。

車廂幻化神秘夜空

車廂設計靈感則來自雋永神秘的夜空，也是搭載了迄今為止最高技術的Bespoke高級定製工藝。Spectre是廠方首款配備星光車門（Starlight Doors）的量產車型，車門鑲有4,796顆光點來營造出璀璨星空，為車廂再添一份高貴奢華感。

▲ 中控台摒棄複雜的裝飾設計，副駕席的星光飾板非常吸睛， 車主還可以訂製熒幕上鐘錶的錶盤顏色。

▲ 車門背板可選定製的Canadel木質鑲板，加上閃閃發光的光點，非常浪漫。

而副駕席前方的中控台上，亦有一塊延續夜空主題的星光飾板（Illuminated Fascia）。這款飾板是廠方花了兩年多工時所研發，上面有超過5,500顆星星，圍繞着Spectre字標，熠熠生輝。

新車還採用了全新的SPIRIT軟件系統，並搭載Whispers互聯服務，除可管理車內各功能外，更可進行遠程溝通，接收廠方專家所提供的資訊。

▲ 承襲Phantom的雙門前開式設計，車門長度達1.3米，是廠方之最。

▲ 全新座椅設計是受到英式剪裁啟發，底部與主底座有鮮明撞色，配合定製化縫綫、刺繡及綑邊等，風格獨特。

續航表現出色

在採用了專屬的全鋁製車架的大前提下，工程團隊將車輛底板通道設置在結構框架中，而非框架上方或下方，加上安裝在地板下方的電池，令Spectre比以往的勞斯萊斯汽車剛度提高了30%，而較低的座椅也令包覆感極強。電池的位置更為車身增加了約700公斤的隔音材質，讓隔音性能大大提升。

▲ 中控台下方有旋扭式控制鍵，並綴上歡慶女神圖樣。

▲ 作為廠方旗下首部電動車，車匙設計也盡顯奢華。

勞斯萊斯分別於先進的試驗場及全球實地道路上，為Spectre進行了超過250萬公里的測試。目前優化工作已進入最終階段，並將於2023年第二季度完成，最終的動力、加速表現及續航力等數字仍不斷完善中。

根據初步數據，預計Spectre的純電續航力會高達520公里、最大馬力585PS、扭力為900Nm，0至100 km/h加速時間只需4.5秒。新車現已接受預訂，實際香港官方定價仍未公布，但預計約800萬起，首批車約於2023年第四季度正式交付。

▲ 勞斯萊斯車上必備的雨傘，來到Spectre也不例外，有得留低。

規格表︰

售價︰約800萬起

車型︰2門4座位超豪華電動超級轎跑車

電池︰100kWh 鋰電池

最大馬力︰585ps

最大扭力︰900Nm

車身︰5,453 X 2,080 X 1,559mm

輪軸距︰3,210mm

0-100km/h加速︰4.5秒

最高續航力︰520km（WLTP）

查詢︰勞斯萊斯香港（2870 1692）