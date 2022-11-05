【世界盃2022】信和3商場免費直播世界盃　會員消費換福袋兼贏PS5

全城期待四年一度的世界盃即將於11月20日於卡塔爾開鑼，信和集團商場一如以往與全港市民「Goal Together全城開波」，會斥資880萬於奧海城、屯門市廣場及荃新天地3大商場增設多部大電視，全程免費直播由揭幕戰至決賽共64場精采賽事，以及打造一連串活動予球迷參加。

奧海城會於地下中庭位置鋪設逾3,000呎人造草氈，特設座地430吋大電視全程免費直播賽事，並會在另一邊活動大堂添置全新430吋大電視播放英語旁述，體驗足球狂熱無分國界的精神。屯門市廣場則擁有全港商場最大的540吋4K大電視，超高清畫質足本播放，讓球迷清楚欣賞球星的一舉一動。

商場更為S+ REWARDS會員推出連串優惠獎賞，由即日起於奧海城運動服裝及用品商戶消費滿指定金額，於活動期間可以優惠點數換領睇波福袋，包括有睇波必備軟墊、醒神咖啡、能量食品等。會員更有機會於奧海城現場直播賽事中，贏取PlayStation 5主機連最新足球遊戲《EA SPORT FIFA 23》兌換碼、S現金券、5G手提電話及其他潮物等。

作者：副刊組

責任編輯：黃依情

【原文：信和3商場免費直播世界盃 會員消費換福袋兼贏PS5】

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