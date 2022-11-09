Barbour皇家認證+Brompton單車王者　男女裝Wax Jacket一網打盡

一提起來自英國的服裝品牌Barbour，毋須多說總會想到它們最著名的Wax Jacket，它不僅以防水功能性掛帥，同時亦代表着傳統英式的服裝，最近還聯同英國單車品牌Brompton合作推出服裝系列。

▲ 在中環置地廣場設置Barbour X Brompton快閃店，日期至11月14日，除了以上所提及的聯乘系列外，亦有尖沙咀店舖所發售經典的Wax Jacket等項目。（圖片：何偉雄攝）

▲ Brompton於1975年由英國人Andrew Ritchie發明，是一部可摺疊帶上街的單車，設計上著地弄污的部件不會外露。這一次兩個品牌的合作著眼點都落於服裝身上，例如這件Wax Jacket，黑色衫身內襯配橙色網布內裡，備有男女裝供應。（$3,900／圖片品牌提供）

Barbour最著名的Wax Jacket，在製作上都必須經過200多個工序和高達15,000針的手工縫製，藉以確保穿上它後能夠在雨中滴水不沾，加上品牌獲得皇家認證（Royal Warrant），難怪 Wax Jacket被Bernhard Roetzel撰寫的《Gentleman：The Ultimate Companion to the Elegant Man》一書中形容：

當你購買它時，它不只是一件防水外套，而是購買一種國際的生活方式，穿上它便成了一種風格的象徵。

▲ 有男女裝供應的雙面夾棉拉鏈外套。（$2,300／圖片品牌提供）

▲ 男女均可的tee有多款選擇。（$550／圖片品牌提供）

▲ 男女均可的tee有多款選擇。（$550／圖片品牌提供）



而筆者認為既然風格可以長存，若再添加多一個經典名字，說不定不朽的風格可以得到進一步提升，要說的正是Barbour這一次和英國最大型單車製造商Brompton合作。

▲ Barbour厲害之處是少數能夠擁有3個皇家認證的品牌，當中有著已故英女皇的認證（白色），最近推出的服裝在標籤上已更改為兩個認證（黑色），要等待英皇查理斯三世認可方可以再次將3個皇家認證作為標籤，「口痕友」說要買當然要買白色的，因為是絕版停產。（圖片：何偉雄攝）

▲ Barbour厲害之處是少數能夠擁有3個皇家認證的品牌，當中有著已故英女皇的認證（白色），最近推出的服裝在標籤上已更改為兩個認證（黑色），要等待英皇查理斯三世認可方可以再次將3個皇家認證作為標籤，「口痕友」說要買當然要買白色的，因為是絕版停產。（圖片：何偉雄攝）

整個聯乘系列以服裝為主，當然包括定必會出現的Wax Jacket，又或是夾棉外套和tee，細節位只在外套袋口上兩個品牌的名字刺繡而已，整體未算有太大改動和突破，但對於一直情傾Barbour的男士來說，已經是一次非常吸引的合作，留意的是快閃店至11月14日，大家可要火速掃貨了。

地址：中環置地廣場地庫Belowground