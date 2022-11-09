Barbour皇家認證+Brompton單車王者　男女裝Wax Jacket一網打盡

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一提起來自英國的服裝品牌Barbour，毋須多說總會想到它們最著名的Wax Jacket，它不僅以防水功能性掛帥，同時亦代表着傳統英式的服裝，最近還聯同英國單車品牌Brompton合作推出服裝系列。
Barbour最著名的Wax Jacket，在製作上都必須經過200多個工序和高達15,000針的手工縫製，藉以確保穿上它後能夠在雨中滴水不沾，加上品牌獲得皇家認證（Royal Warrant），難怪 Wax Jacket被Bernhard Roetzel撰寫的《Gentleman：The Ultimate Companion to the Elegant Man》一書中形容：
當你購買它時，它不只是一件防水外套，而是購買一種國際的生活方式，穿上它便成了一種風格的象徵。
而筆者認為既然風格可以長存，若再添加多一個經典名字，說不定不朽的風格可以得到進一步提升，要說的正是Barbour這一次和英國最大型單車製造商Brompton合作。
整個聯乘系列以服裝為主，當然包括定必會出現的Wax Jacket，又或是夾棉外套和tee，細節位只在外套袋口上兩個品牌的名字刺繡而已，整體未算有太大改動和突破，但對於一直情傾Barbour的男士來說，已經是一次非常吸引的合作，留意的是快閃店至11月14日，大家可要火速掃貨了。
地址：中環置地廣場地庫Belowground
撰文 : 何偉雄
欄名 : 型男玩物誌