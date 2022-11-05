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【好去處】可樂聯乘《BLEACH》K11 Art Mall期間限定店　贈飲新口味送紀念品

精明消費 13:00 2022/11/05

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可口可樂新跨媒體平台「Coca-Cola Creations」，聯乘人氣動漫《BLEACH》（《漂靈》），為記念全新電視動畫系列《BLEACH死神千年血戰篇》，推出新限定口味「可口可樂Soul Blast」飲品，由即日起至11月7日期間，於K11 Art Mall舉行期間限定體驗，粉絲必要朝聖！

全新限定口味「可口可樂Soul Blast」產品，靈感來自動漫中的熱血冒險精神，包裝印有主角黑崎一護，以經典可口可樂味道為基調，無糖、無卡路里，搭配誘人的水果和甜品風味，口味獨特。

場內有5大熱血體驗，包括角色打卡位、以超過800罐飲品砌成的可樂牆、「可口可樂Soul Blast」汽水機、全港獨家《BLEACH》珍貴Figure以及魂境AR擴增實境遊戲。周末開設的期間限定店，售賣多款周邊精品，包括T恤、角色立牌、運動毛巾、手錶及雨傘等，忠粉必會破財。

「可口可樂Soul Blast」X《BLEACH死神千年血戰篇》
地址：尖沙咀河內道18號K11 Art Mall地下中庭
日期：即日起至11月7日
開放時間：周一至五12nn - 9pm，周六及日11am - 9pm

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作者、責任編輯：張頌婷

【原文：可樂聯乘《BLEACH》期間限定店 贈飲新口味送紀念品

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