【品味投資】日圓繼續跌「返鄉下」必買勞力士　Daytona差價竟達2萬港元？（附日本買錶3大貼士）

日圓兌港元跌到53算（歷史性新低是52算），即1港元兌大概18.77日圓，又適逢「0+3」的這大好外遊機遇，各大「回鄉」探親要報復式喪買的旅日香港達人，又怎能錯過入手Rolex（勞力士）機會呢？雖說近年勞力士不再熱炒，但據日媒《Power Watch》報道，自2019年起日本上調消費稅以來，Daytona官方售價亦一直被調升！

作為勞力士的王牌級錶作，Daytona系列一直是勞迷/錶迷指定的must-have item。2016年精鋼版Daytona由推出以來，一直缺貨並熱炒至今，而官方定價近年不斷調升，由2020年1月138.7萬日圓到2022年9月的172.04萬日圓，升幅驚人，但若以53算兌換的話，約9萬多港幣，相對看官網定價為$113,000，差價仍有2萬港元，買3隻足以買多1枚AIR-KING（香港定價為$57,400）了，是不是很吸引呢？不過眾所周知，在日本專店買勞力士跟在香港也差不多，好多熱門款式都是一律欠奉。

據知，有網民於5月以日本原價110萬6千日圓勞力士綠色羅馬數字銀灰面Datejust，當時兌換價港幣約$67,500，而現在兌港幣約$59,000，差價果真驚人……對於曾有傳不賣給外國人這傳言，有在日的網民表示在疫情初期時曾實行兩個月多，現在已不了了之。故此，若你即將或有朋友去日本（大家靜靜雞去就最好啦），記得以下幾項買入勞力士的事項啦！

主攻非熱門款式

隨着日本開放海外旅客自由行簽證，再加上日幣貶值（由7算到5算），立即成了全球另一個海外購物天堂。不過日本勞力士專門店銷售員都會說基本上沒有貨，而且熱門款式只會賣給當地人或持有長期簽證的外國人，而有駐當地的港人，則建議到中野去逛逛，當中有Jackroad者是龜吉或一風騎士等知名的水貨舖。另外，近日亦有台灣買錶達人分享他在日本購買勞力士心得，以下幾點值得大家參考。

1）入專門店時，不要直接說要甚麼款式，而是跟店員分享哪一種款式較好看，而自己心水又是哪一枚；2）穿着要得宜，最好穿西裝，因大多上班族都需要穿西裝的，若穿得太隨便的話，予人一種水貨客感覺；3）最好找日本親朋好友陪同，予人感到一家人去買勞力士作送禮之用，這種既和諧又溫馨的畫面定必令店員好感度大增，繼而會偷偷走入店內領取一枚行貨給你鑑賞或購買呢！

注意事項 1.由2019年11月開始，勞力士官方已宣布買錶限制，在5年來都不能買同一系列腕錶。

2.顧客須出示個人身份證明書。

3.日本說明書只有日文，而香港的就只得中文和英文。

圖片：品牌提供、網上圖片

作者：黃鑑江

責任編輯：何偉雄

【原文：日圓續跌買勞力士好時機 集結各大買錶達人貼士】

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