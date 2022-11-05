  • 21°C
香港時間 : 20221105日 (週六) 15:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

世界盃狂熱活動 挑戰7大足球體驗+消費換水桶包

精明消費 15:00 2022/11/05

分享：

分享：

迎接4年一度的足球盛事，位於將軍澳的領展TKO Spot，由即日起至2023年1月1日會舉辦盛世足球狂熱活動。首先會與大型運動品牌DECATHLON合作舉辦「前哨體驗」，於即日起至11月30日的周日，商場3樓的將軍競投場會舉辦6款足球遊戲體驗，讓大家做好熱身準備。

踏入12月至1月期間的周末及公眾假期，會進入「落場實戰」階段，屆時將加入5 vs 5的巨型真人足球機。參加者可使用ePassport，完成每個階段內的6款遊戲體驗項目，並取得全部電子印章，即可換領DECATHLON $50現金券一張。

場內亦設有自製球員卡互動裝置，球迷們可自選背景、球衣及足球位置，自製專屬電子球員卡，與朋友開心share。顧客只需在推廣期內，於商場消費滿$1,500並登記成為領展會員，即可換領限量版多用途繩索背帶及水桶包，合共1,000份，換完即止。

作者、責任編輯：黃依情

【原文︰將軍澳TKO Spot世界盃狂熱活動 挑戰7大足球體驗+消費換水桶包】（收費文章）

 

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【世界盃2022】信和3商場免費直播世界盃　會員消費換福袋兼贏PS5
今日
【世界盃2022】信和3商場免費直播世界盃　會員消費換福袋兼贏PS5
【好去處】可樂聯乘《BLEACH》K11 Art Mall期間限定店　贈飲新口味送紀念品
今日
【好去處】可樂聯乘《BLEACH》K11 Art Mall期間限定店　贈飲新口味送紀念品
【雙11】小米雙11購物節開鑼　低至$111秒殺限量人氣產品
今日
【雙11】小米雙11購物節開鑼　低至$111秒殺限量人氣產品
【雙11優惠2022】想買電器、冬天靚衫勿錯過！精選5大雙11優惠
今日
【雙11優惠2022】想買電器、冬天靚衫勿錯過！精選5大雙11優惠
【好去處】「Lalamove滋味直送CAR年華」登陸K11　設美食車及抽獎贏iPhone 14 Pro
2022/11/04
【好去處】「Lalamove滋味直送CAR年華」登陸K11　設美食車及抽獎贏iPhone 14 Pro
著數優惠 商場活動 尚德廣場 TKO Spot 迪卡儂 運動 世界盃 足球 領展 商場 香港經濟日報

下一篇文章

【世界盃2022】信和3商場免費直播世界盃　會員消費換福袋兼贏PS5
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

精選秋季下午茶 朱古力火鍋/焙茶鵝肝馬卡龍
精選秋季下午茶 朱古力火鍋/焙茶鵝肝馬卡龍
【消費優惠】Tea WG茗茶外賣店登陸海港城　每杯售$48
【消費優惠】Tea WG茗茶外賣店登陸海港城　每杯售$48
東京迪士尼Fast Pass已停用 全新門票Pass有3種
東京迪士尼Fast Pass已停用 全新門票Pass有3種
【萬聖節2022】黃埔天地萬聖節 尋蛛蠍秘Halloween 　展出全球稀有蜘蛛蠍子+DIY工作坊
【萬聖節2022】黃埔天地萬聖節 尋蛛蠍秘Halloween 　展出全球稀有蜘蛛蠍子+DIY工作坊
【消費優惠】Lockeroom Dining 身份證優惠 中5個字有5折
【消費優惠】Lockeroom Dining 身份證優惠 中5個字有5折
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至10月28日）
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至10月28日）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款