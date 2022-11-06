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高達期間限定店 14款會場首發限量版模型

精明消費 15:00 2022/11/06

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繼前作《機動戰士高達鐵血的孤兒》之後，相隔7年，全新動畫《機動戰士高達水星的魔女》於11月正式推出。由即日起至11月6日，奧海城聯同Bandai舉辦Bandai Spirits Hobby Exhibition主題展覽活動，讓高達迷盡情朝聖。

商場特設主題展區展出一眾主角及機體，如由女主角駕駛的風靈高達1.7米高版、元祖經典1.7米版RX-78-2高達、1.8米版人氣突擊自由高達，以及全港首度展出的MGEX 1/100突擊自由高達，粉絲絕不能錯過。

而高達期間限定店有多款全新高達模型產品供選購，大會更推出14款會場首發限量版高達模型，並分階段推出，詳情可留意BandaiHobby Facebook。小朋友亦可參加體驗工作坊或模型教室，由專業導師指導下親手組裝高達模型。S+ REWARDS或Olympian Kids會員即日起可於手機App內，以指定點數或Kids Points換領，每節45分鐘，名額有限，先到先得。

作者、責任編輯：黃依情

【原文︰奧海城《機動戰士高達》主題展 必搶14款會場首發限定版模型】（收費文章）

 

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