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【雙11】小米雙11購物節開鑼　低至$111秒殺限量人氣產品

精明消費 11:00 2022/11/05

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小米一年一度的「11.11雙十一」由即日起至11月11日舉行。一如以往，今年除產品價格折扣、優惠券、限時秒殺及消費獎賞外，更推出多款時尚套裝及11月新品Redmi Pad。

滿額立減：

在mi.com單筆消費（手機、平板、禮包及新品不適用）每滿$300，即減$30。

$1,111大獎賞：

按單個Mi ID累積實際消費金額總排名每日頭3位，可分別獲得$1,111、$888、$666現金券一張。

會員專屬積分兌換賞：

按單個Mi ID累積會員積分滿1,111，每日30名的顧客可免郵費獲得Redmi Buds 3 Pro降噪藍牙耳機，以及小米手環6兌換券一張。

$111/$1,111每日秒殺：

每日10am至11:59pm在mi.com上，可限時搶購多款特價產品，如以$1,111購買Xiaomi智能抽濕機、$2,599購買Xiaomi掃拖機器人S10+。

凡於活動期間於mi.com或到任何小米之家、小米之家專賣店，單筆消費滿額可獲贈品，包括滿$4,999送Xiaomi TV Stick 4K、滿$3,999送Redmi手環Pro、滿$2,999送Redmi Buds 3、滿$1,999送小米無綫行動電源10,000及滿$999送ZMI USB Cable。

作者、責任編輯：黃依情

【原文：小米11.11雙十一購物節開鑼 低至$111秒殺限量人氣產品（收費文章）】

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欄名 : 消費錦囊

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