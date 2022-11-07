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常言道「現金為王」 投資組合中應該持有多少現金？

個人增值 09:00 2022/11/07

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在不斷惡化的通脹環境下，股票和債券的年度表現更顯糟糕，現金的表現反而大大優於股票。相信聽到這個説法很多人都覺得匪夷所思，曾經處於投資界食物鏈最底端的現金，居然搖身一變成為最佳選擇。那是不是持有現金越多越好？投資組合中應該有多少現金？

現金是如何超越的？
僅僅在一年半之前，仍然有很多吸引投資者的股票和債券，但最終都以虧損收場，唯有現金能一枝獨秀。

在2021年上半年，隨著很多初創公司面世、紅極一時的meme股和特殊目的收購的公司的興起，很多投資者都被股票吸引。許多保守型投資者還會對債券有興趣，特別是在2019年及2020年的輝煌表現之後。

但事實證明，這些現象都是海市蜃樓。Forbes advisor引述Morningstar Direct 的數據，在過去的18個月中，將一萬元投資於股市的投資者，截至10月底，只剩下9350元。投資於債券的投資者，只剩下8420元。如果只是簡單以美國國庫券的形式持有現金，現在還能剩餘10080元。也就是過去18個月現金上漲約0.6%，而股票下跌4.5%，債券下跌11.2%。比特幣更可以稱為現金的對立面，在這段期間内下跌67%。

但這不能説明持有現金越多越好或股票和債券以及失去意義，現金為王只適用於當下不景氣的經濟環境。雖然高企的利率還會持續多時，但當美聯儲開始擺脫加息，股市可能會大漲。

現在應該持有多少現金？
當問及現在應該持有多少現金時，任何的財務顧問可能都會回答「不會比其他方式更多」。Forbes advisor引述先鋒美國財富規劃研究主管Maria Bruno説道，「現金在投資組合中只是短期或近期目標，或只是為即時使用提供幫助。」如果希望資產增值，現金一定不是最佳選擇，現金只是一種應急的存在。

事實上，對於基金界而言，比如說一個股票或債券基金，一般來說現金只佔整個組合約3%，如果是牛市時，可能還會更低。不過隨着市況波動，基金經理的現金比例持續增加，有些較為保守的基金經理，可能把現金比例升至8-10%。

而整體而言，根據最新的美銀環球基金經理調查，基金界平均現金比例升至6.3%，已是2001年4月以來的21年高位。

投資組合比例其實因人而異，不過在現時通脹的環境下，亦可以用相同的思路。可以將現金的比例稍調大，將其它資產比例稍調低，但不要完全放棄其他資產。同時可以增加能隨時套現的投資標的，使投資組合能更靈活應對不時之需。因為市場在不斷變化，要同時考慮到聯儲局將來放緩加息步伐的可能性，所以不要因為現金短時間有利，而選擇完全手持現金。

 

責任編輯：梁政琪

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