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【清零政策】怕延遲交付索性不買 阿里「雙11」GMV料14年來首跌

個人增值 08:00 2022/11/07

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即使阿里巴巴 （09988） 上周五大升1成，但其不利因素始終存在。踏入11月各大電商平台都為「雙11」購物節而力併，但彭博估算，阿里巴巴今年雙11的商品總值（GMV）可能出現14年來的首次下降。

彭博認為這和中國的清零政策有關，內地持續實施封鎖以致人民的行動受限，存在貨物延遲交付的風險，促使消費者推遲購物。事實上，隨着近日內地的新感染病例上升，彭博估計會拖累交付效率，所導致的訂單取消量會在今年達到新高。

另一個原因是電子商貿的競爭激烈，彭博估計，阿里巴巴、京東 （09618） 、抖音、快手 （01024） 及小紅書已佔雙11 GMV最少65%，除它們以外，美團正擴大Instashopping 上的可售商品，通過蘇寧易購吸引更多用戶。騰訊（00700）也在其非遊戲業務上推動光棍節銷售。

激烈競爭之下，彭博指，阿里巴巴的預售勢頭已落後於京東，估計阿里巴巴難以將11月1日至11日的GMV提高到去年的5400億元人民幣以上，而會限制在5320億元人民幣或更少。反而，京東今年的GMV預計可按年提升8%。

 

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