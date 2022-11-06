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28歲男子靠副業1年賺148萬港元　分享3個低成本副業　香港又用唔用到？

個人增值 21:00 2022/11/06

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想要發達除了靠「父幹」外，個人努力同樣都不可缺少，不過大部分人都好奇如何有一個發達的方法。外國有男子日前撰文表示，自己每年賺取18.9萬美元（約148萬港元），更分享了成本低的3個副業工種。大家不妨參考其工作性質和種類啦！

這一位來自美國的男主角Josh Ellwood指，自己在2018年時開始以副業來償還4萬美元的信用卡和學生貸款債務，至今他已經建立了足夠的收入來源，更可以辭掉每年收入為9.85萬美元的工程工作，轉為全職從事他自己創立的業務，現年28歲的他成為了自己的老闆，每天只需工作4個小時。更會定期更新Youtube頻道的影片，並且每個星期都會與爺爺出外打高爾夫球，生活非常寫意。

他在文章提到，他最大的收入來源是他會利用YouTube、Patreon、Fiverr網上平台教人如何以副業開始賺錢，而他亦在文章分享了3個以50美元甚至是零成本的副業。馬上了解下啦！

副業一、於Fiverr平台上自由發揮自己的技能

成本：0美元

他指，Fiverr需要的是0成本，而這一個平台是專為自由職業者設立的在綫平台，最常見的工作包括平面設計、寫作和翻譯以及數字營銷，而平台是會收取用戶收入的20%的費用。

Josh指自己在2021年創建了自己的第一個商業諮詢列表，而其銷售產品在亞馬遜上取得了很大成功，當中會分享電子商務方面的知識，他收取的費用為60至350美元來進行產品研究，當有人向他提出對哪些銷售品感興趣時，他會在該類別中尋找需求量大而競爭低的特定產品，並整理一份研究報告，包括產品詳細訊息、製造地點以及成本估算和利潤分析。這一個工作令他在工作的第一年賺了2.9萬美元（22.7萬港元）。除了這一個平台外，他亦有提議其他免費的自由職業平台，例如UpWork、99designs和 Guru。

副業二、使用Patreon讓觀眾受益

成本：50美元（約390港元）

Patreon是一個為內容建立者進行群眾募資的平台，它讓創作者向贊助者以每件作品或定期取得資金。Josh指，註冊在Patreon上創建內容是免費的，不過一旦訂閱者付費加入了自己的群組，創作者便要付平台費，Patreon會收取每月收入的5%至12%的費用，具體​​取決於您需要多少功能和工具。而Josh指自己在2020年開始註冊，教人們如何創建亞馬遜商店。而訂閱者會每個月付費直接與他交流並了解不同類別的暢銷產品，令他於2021年透過Patreon賺了33,114美元（25.9萬港元）。

副業3、Turo平台出租車輛

成本：不定

另外，Josh提到大家可以利用平台出租自己車輛，他自己所用的Turo平台，以點對點方式共享汽車的平台，是一個不錯的方法透過此產生額外收入。他提到自己在2019 年，以2,000美元（1.56萬港元）首付購買了價值22,000美元的Polaris Slingshot，他眼見市場上每日都會有人以150美元出租Slingshot車輛，加上他每月都需要支付約400美元包括保險的費用，令他萌生出租車的想法，他每月只需至少出租車輛3天便可以做到收支平衡。單在2020年，他的毛利潤為5,717美元（4.48萬港元）。他亦有提到Turo的好處包括註冊費用是全免，以及如何利用Turo獲得更中化的利潤。

Turo並不適用於香港

綜合以上3大副業種類，按照Fiverr和Patreon的服務範圍，它們都可以在香港使用，不過要留意的是有機會是不同地區，所收取的平台費用都各有不同，有興趣從事這2項的副業的香港人都可以瀏覽它們的網站。不過，第3項出租自己車的Turo平台並不適用在香港，若果認為這一個副業適合自己，可以考慮使用香港的出租車平台例如「租車王」Holimood，不過大家務必要留意清楚平台的使用條款和細則。

責任編輯：區祖飛

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