【ET財智Talk】ESG投資回報跑贏大市？ 工銀亞洲尹可豐Jonathan 為您拆解ESG三大迷思及探討投資機遇 11月14日晚上8點見！

近年ESG成市場熱話，政府大力推動下，不少企業也在拓展ESG商機，零售銀行也相繼推出ESG投資產品，投資者應如何選擇？透過ESG投資，又怎樣對環境（Environmental）、社會（Social）及企業管治（Governance）作出改善？ESG的投資回報真的能跑贏其他投資工具？工銀亞洲零售業務與財富管理部副總經理尹可豐（Jonathan）將為投資者拆解ESG三大迷思及探討投資機遇。11月14日晚上8點見!

零售銀行相繼推出ESG產品

個人投資者應如何抉擇

先探討ESG投資三大迷思

全球可持續投資聯盟報告顯示

全球ESG策略投資總規模達35萬億美元

佔整體投資資產總值35.9%

比例上以歐美投資者為主

亞洲市場由個位數急升至逾2成

第一個迷思

投資歸投資，善事歸善事

向來市場人士會以

做好事（投資）有好報推廣ESG投資

投資應考慮企業

能否在長遠發展上為股票升值

若缺乏客觀準則去衡量公司在ESG的貢獻

便難以辨認實際履行ESG責任的上市企業

監管機構開始打擊企業「漂綠」行為

疫情發生後七成多ESG指數的表現

比環球股票指數表現好

反映ESG評分較高的公司能承受市場風險

有報告指接近七成香港上市公司

有詳盡地披露在ESG方面的數據

第二個迷思

ESG投資可改變世界

投資者須明白「投資者影響」及「企業影響」的分別

有效方式是投資者以股東名義參與股東大會

推動企業採取偏向ESG的政策

個人投資者則可

投資在以ESG理念管理資產的基金

第三個迷思

ESG投資等於縛手縛腳

若某行業內所有上市公司不能參與投資

股票行業縮窄會大幅影響投資表現

新經濟企業在環保或企業管治均較傳統企業佳

疫情期間新經濟股被追捧

導致ESG投資策略跑贏傳統股份的幻象

有些基金經理以「同類最佳」揀選股票

選取在環保上做得最好的公司

鼓勵不同行業的企業履行ESG責任

當企業的ESG Rating分數被調高

投資者數目在隨後兩年增加約17%

當企業的分數被調低

投資者數目在隨後兩年減少約13%

反映機構投資者會認為

在ESG評分較高的企業

業績和股價表現都會較佳

今年ESG零售基金較去年同期倍增

相比去年中ESG基金數目增加129%

ESG基金投資主題廣泛

入場門檻與一般零售基金無異

不過「主題基金」需留意集中風險

若擔心市況波動可以定額月供方式投資

在港交所上市的ESG ETFs共8隻

主要投資於內地A股

及追蹤香港恒指ESG指數

ETFs結合股票和管理型基金的優點

投資者享有管理型基金分散風險的好處

又能像交易股票般靈活買賣ETF

管理費更比管理型基金低

由年初至今整體市場

以MSCI World Index來計算下跌了20%

香港零售的ESG基金平均下跌22%

日本、印度的ESG基金表現較大市為優

ESG債券基金的下跌幅度也較股票少

投資者可待投資市場平穩後參與ESG投資

有關企業的長遠投資潛力不可忽視

《ET財智TALK》逢周一晚上於本網網站播出，主持顧芷筠（Debby）每集邀請不同嘉賓，解讀財經市場最新形勢，為投資策略作最佳部署。

責任編輯：霍耀堂

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