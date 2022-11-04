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大行搶外幣存款 恒生渣打3個月4厘

收息攻略 16:57 2022/11/04

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說起高息定期，港元及美元自然是首選，因為貨幣夠強，滙率較小波動，但大型銀行近日有搶奪其他貨幣存款的趨勢，繼花旗近日推出7厘人民幣定期後，恒生亦推出4厘的加元定期，渣打亦在近期把英鎊3個月定期調整為4厘。

大型銀行搶外幣存款

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恒生加元定期3個月4厘

恒生銀行最新給予特選客戶3個月4厘的加元定期存款，特選客戶續期也有3.9厘，起存額為1萬加元，適用於網上/手機銀行開立。如非特選客戶，3個月也有3.8厘，另設6個月2.6厘，你無睇錯，3個月年息比6個月更高呢!

恒生銀行同時還有英鎊、澳元及人民幣定期存款優惠，不過息率就沒有加元那麼高。

渣打英鎊定期3個月4厘

渣打則主攻較長存期，即6或12個月。該行的12個月英鎊定期目前為4厘，起存額5000英鎊，適用於網上新資金，優惠期至11月底。6個月也有3.5厘。

至於澳元、紐元及加元，渣打同樣都是12個月3.5厘、6個月3厘，起存額同樣都是5000原幣。

花旗人民幣定期1個月7厘

花旗銀行表示，即日起至今年底，客戶於花旗以港幣新資金兌換人民幣，並開立1個月人民幣定存，有7%年利率。

此優惠只適用於全新客戶或過去6個月內未有進行1萬美元等值或以上之外幣交易的現有客戶。優惠亦不適用於網上或流動電話開立之定期，客戶必須於分行開立或聯絡其客戶經理登記。

以1個月存期而言，花旗的優惠遠遠高過其他銀行【詳見此文】。

 

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