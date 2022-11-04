摺屏手機賣$7,000樓下值得入手？華為積極反攻 5.5G拭目以待

經濟環境欠佳，很多人都勒緊褲頭緊縮開支，智能手機也不可免，就連強勢如蘋果及三星兩大領先品牌，今年的買氣明顯較以往遜色。特別是一直強推摺屏手機的三星，儘管手機售價已較初推出時便宜一點，但似乎仍未達到刺激用家入手的臨界點，可見摺機要成為主流機種仍有一段距離。

不過，薑餅人得知內地手機品牌華為似乎在刻意衝擊摺屏手機售價的低點。近日華為低調地在內地市場推出Pocket S摺屏手機，新機採取上下開合，與現時的P50 Pocket一樣。後置圓形鏡頭模組和圓形小窗口。內部為一塊 6.9 吋柔性屏。手機摺疊前厚度為7.2mm，摺疊後為15.2mm，採用新一代水滴鉸鏈，機身重量約 190g。

近期最廉宜摺屏機 零摺痕再搶國內份額

一如其他華為手機，Pocket S 搭載 Snapdragon 778G 4G 處理器，不支援5G，但機身大玩花色，一口氣推出了六款顏色，分別是曜石黑、冰霜銀、薄荷綠、櫻語粉、櫻草金、冰晶藍。手機入門版售價僅5988元人民幣，折合約6300港元。可算是近期最廉宜的摺屏手機。

華為儘管近日強推Mate 50系列，但對摺機市場則念念不忘。華為手機CEO余承東更在新機發佈會中表示，華為摺屏手機截至今年9月已佔據國內市場發貨量首位，消費者滿意度第一。據報，華為摺屏手機國內市場份額52%，換言之，「每賣出兩台，就有一台來自華為」。

摺屏手機自兩年前開始推出以來，一直都在試探市場反應。不少用家都對貝殼型的摺機有興趣，貪其輕便，但這類手機的最大缺點，便是摺痕太深，令人無法釋懷。沒理由花了高價買手機卻要承受摺痕的不美觀。但有趣的是，中國的手機品牌，的確很努力去解決摺痕問題。華為外摺屏可以一點摺痕也沒有，小米Mix Fold 2也沒有很深的摺痕。唯獨三星的旗艦摺機，摺痕似乎揮之不去。

華為有忠實粉絲 靜待5.5G反攻市場

話說回來，華為手機在香港近年氣勢大不如前，當中原因大家都明白。但從網上的討論區可見，華為手機擁有一班很忠實的粉絲，他們毫不介意手機缺少了5G，也不介意缺乏Google支援，只要是華為出品便會擁戴。不過，他們也很懷念著有Google系統的舊版手機。

事實上，華為在美國制裁之下， 研發方面卻沒有停步。正當5G開始興起之際，華為已開始研發5.5G的網絡技術。看來華為有意在下一階段的科技競爭中反先，我們且拭目以待，華為推出5.5G手機吧！

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