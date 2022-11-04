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AlipayHK都玩「先買後付」　3個月免息免手續費分期　萬寧豐澤HKTVmall都有參與

精明消費 17:06 2022/11/04

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電子支付的盛行帶動了支付工具平台推出日新月異的服務。適逢雙11、聖誕購物節等大型促銷活動臨近，螞蟻銀行與AlipayHK今日聯合宣布，Ant Bank PayLater正式登陸AlipayHK，率先申請Ant Bank PayLater可獲高達150港元獎賞及3個月分期免息免手續費。

適用於多個本地綫上商戶

Ant Bank PayLater目前仍處於試行階段，由即日起，市民可透過AlipayHK的「螞蟻銀行」小程式申請Ant Bank PayLater，最快1分鐘批核；完成批核後於AlipayHK綫上合作商戶購物滿100港元時，選擇Ant Bank PayLater的3個月免息分期服務，享受先買後付的體驗，推廣期內免手續費；更可隨時在AlipayHK的「螞蟻銀行」小程式內，使用螞蟻銀行帳戶、AlipayHK餘額或所連結銀行戶口進行還款，簡單、方便又靈活。

本地綫上合作商戶包括淘寶、HKTVmall、豐澤網店、KKday、萬寧網店、百佳網店、Price網購、香港莎莎網店、UNIQLO網店、香港屈臣氏網店、友和YOHO、ZALORA和ZTORE等主流熱門商戶，而商戶毋須登記及開發，立即可用到該服務。

AlipayHK雙11勁賞購物節　可獲存款寶利率高達8.88%

另外，今年為AlipayHK連續第二年打造本土雙11勁賞購物節，今年將聯乘近30個品牌，其中包括7-Eleven、百佳和Ztore等熱門商戶，折扣優惠總值超過100萬港元。與此同時，現時成功申請Ant Bank PayLater可獲存款寶利率高達8.88%獎賞及高達150港元迎新禮遇，並透過AlipayHK於淘寶和AlipayHK線上合作商戶選擇Ant Bank PayLater的3個月免息分期服務更可享受限時0%手續費優惠。

螞蟻銀行（香港）行政總裁梁妍勛表示，今次推出先買後付的分期服務並與電子錢包平台合作屬創新之舉，AlipayHK用戶同時開立存款寶賬戶，更可一邊享受全新購物免息分期體驗，一邊賺取高息，實行穩健理財。

螞蟻國際業務大中華區總經理李詠詩表示，透過在AlipayHK平台上增加Ant Bank PayLater的分期付款方式，給AlipayHK用戶提供多一種支付方式選擇，能更好分配自己的流動資金；而AlipayHK則透過螞蟻銀行的金融產品服務商戶，為商戶增加銷售額，助本港經濟復甦走近一步。期望未來用戶見到AlipayHK標識即能選擇由金融機構提供的分期服務作為其中一種支付方式。

責任編輯：區祖飛

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