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定期邊間好 ─ 50萬元存3個月或以內 賺走$5600

收息攻略 08:00 2022/11/06

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《定期邊間好》從不同角度剖析邊間銀行的定期存款最好，記得到文末Click埋前幾篇!

大市反彈，既是好機會入市，也是出清低質股票、沽貨套現的時機，如果在博股市反彈以外，有50萬元想放在定期存款作防守之用，又不想鎖定太久，3個月或以內的定期，暫時最高4.5厘年利率，以50萬元存3個月計，期內賺息逾5600元。

50萬元存3個月或以內（年利率由低至高排列）

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花旗4.5厘賺走5625元

我們沒有把東亞的8.88厘計算在內，因為該優惠存款上限只有1萬元。市面見到的5厘之選也沒有在這裡列出，因為最少也要存9個月。

以存款50萬元3個月或以內計，花旗正做4.5厘的高息優惠，在11月12日屆滿，但條件比較多，必需是花旗私人客戶業務或Citigold新客戶，並持有指定產品結存。但其他個人客戶經網上開立，目前也有4.37厘，但需留意花旗的息率通常每日都有變動。

高息的尚有東亞或大眾銀行的4.1厘，信銀、華僑永亨及永隆的4厘。

建行亞洲有3.75厘最高，3個月賺息4687.5元，但必需是較高端的理財客戶。不過其智選理財客戶（日均結餘10萬元或以上）也有3.65厘。

大型銀行方面，以恒生最高，網上開立可有3.75厘，不用特選客戶也可。中銀香港則有3.6厘。而滙豐較低，還未夠3厘。渣打則未見有做3個月或以內存期的優惠。

上述所說的全都是3個月存期，而少數銀行也有做2個月或1個月的港元定期，2個月以星展的2.8厘最高，1個月及7天都是南商最高，分別有2.4厘及5.5厘，但由於存期較短，實際賺息都較3個月存期少。

除了定期存款，港股連日反彈，若想考慮把部分資金用於股市撈底，可參考【10萬元博港股反彈 從大行精選名單揀8隻股 剛好每隻買一手 有攻有守

撰文︰廖毅然

重溫《定期邊間好》︰

第一篇【有10萬港元放邊間銀行好

第二篇【有50萬手頭鬆動啲  選擇多好多

第三篇【短打3個月  最高4.5厘

第四篇【10萬港紙換美金  最高4.68厘

第五篇【5厘之選有3間  Go for it, get in front!!!

第六篇【6個月港元定存逼近5厘 最少10銀行達4厘

第七篇【虛擬銀行大比併  人人平等  毋須指定戶口

《定期邊間好》懶人包【一次過睇清邊間好、有無風險

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欄名 : 存款收息

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