中期選舉近了! 43%美國人稱拜登上台後財務狀況變差

美國中期選舉近了，陸續有更多不利於拜登的消息出現。理財網站Bankrate就公布一項新的調查，指高企的通脹、上升的利率及全球疫情持續不斷的影響，大部分美國人表示，現在的財務狀況比兩年前拜登上台時更差。



為何總統的選舉會影響個人財務狀況？因為最終獲選的領導人將會在很多事情上擁有關鍵投票權，例如影響個人財務的政策上，包括如何應對通貨膨脹和不斷上漲的住房和醫療保健成本，以及如何幫助企業和消費者度過潛在的經濟衰退等，這些都是切身關乎每個人財務的事情，所以顯得如此重要。



根據 Bankrate 的調查，不足18%的美國人表示他們今天的錢包比兩年前好。相比之下，39% 的人說他們的財務狀況大致相同，另有 43% 的人說他們的情況更糟。



大眾認為是政策制定者的責任

調查亦發現，美國人更有可能將責任推給政策的制定者而不是給予他們信任。在表示他們的財務狀況比兩年前更差的美國人中，對總統、民主黨和共和黨的指責比例如下。



其中，談及總統對他們個人財務影響時，僅19%的人認為拜登對他們的財務狀況變差幾乎沒有責任。69% 的人至少將適度的責任歸咎於總統，12%的人說拜登有一點責任。

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提及國會民主黨和共和黨時，幾乎四分之三的人，至少將適度的責任歸咎於國會民主黨人。至於將適度責任歸咎於共和黨人的，亦有53%。

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32%認為未來兩年財務狀況更差

從下圖調查結果可知，32%的人認為未來兩年他們的財務狀況會更差，42%的人認為跟現在沒有太大差別，僅有26%的人認為未來兩年財務狀況會更好。

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Bankrate 第三季度經濟指標民意調查中的經濟學家認為，從現在到 2024 年年中，經濟衰退的可能性為 65%。民主黨人也更有可能積極展望未來，這一比例為 36%，而共和黨人的這一比例為 19%。



無論是潛在的經濟衰退風險或持續的通脹，如果擔心未來的財務狀況，當務之急應該是從自身出發，應該提高自己的能力、增加自己的技能來提高自己的就業能力。或在就業市場上尋找升值加薪的機會，爭取更多的收入。同時，應該制定合理的儲蓄計劃，準備好一筆應急的錢來應對波動的市場。

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