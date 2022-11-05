  • 21°C
香港時間 : 20221105日 (週六) 09:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【雙11優惠2022】想買電器、冬天靚衫勿錯過！精選5大雙11優惠

精明消費 09:00 2022/11/05

分享：

分享：

大家最近的購物慾有否變得旺盛？每逢踏入11月又來到購物的季節，不少商戶都會爭相推出「雙11」優惠，以下精選各大零售商的至抵優惠！

1. Dyson

Dyson因應「雙11購物節」，在11月1日至15日期間推出官網獨家4重賞，雖然其中的MyDyson會員率先享用的優惠已完結，但其餘三項優惠仍可供使用，包括限時快閃折上折、官網特選 – 兩日限定、雙11雙重獎賞。詳情可到官方網站了解！

    點擊圖片放大

2. havaianas

巴西拖鞋品牌havaianas亦有推出「雙11」購物優惠，使用優惠碼「single11」買2對即有額外89折，買3對則額外有79折。詳情可留意havaianas網頁

    點擊圖片放大

3. 豐澤

如果最近有電器想買的話，絕對不要錯過豐澤的「雙11狂歡購物折 三重優惠」。

優惠1為一連10日的每日驚喜快閃，只要每朝10點鬥快搶，即有機會以優惠價搶到熱賣產品。

優惠2高達總值800元的折上折優惠碼，購買不同類型的產品，只要購物滿指定金額再輸入優惠碼，則可獲減價優惠。

優惠3為額外加碼賞，凡於11月2日至11日於網店買任何產品，即送多100元電子優惠券。

    點擊圖片放大
    +2

4. 友和

除了豐澤之外，另一個電器零售商友和YOHO都有推出雙11購物節優惠。在11月1日至11日期間，友和YOHO舉行閃購活動，超過1,500件精選人氣產品可供選購，包括Apple iPhone 14 128GB、Foreo UFO 2智臻面膜儀套裝、Dyson TP7A二合一空氣清新機等。

另外，友和YOHO與滙豐信用卡更合作推出11月至抵優惠，月內使用滙豐信用卡於友和YOHO網站單一消費滿1,500元，結帳時輸入優惠碼【HSBCNOV】，即減200元，網上所有產品及閃購活動都可使用。

    點擊圖片放大

5. Uniqlo

Uniqlo在11月4日至11月17日期間，於門店及網店推出獎賞優惠。在門店優惠方面，連續兩周購物滿指定金額即可獲贈刮刮卡，禮品超過2萬份。至於網購獨家優惠方面，11月11日至11月13日，凡於網絡旗艦店購物並選擇「門店自手提」服務，即可獲贈納米消毒噴霧。

另外，Uniqlo多款秋冬商品有限定價格優惠。截至11月10日，女裝／男裝超輕型薄羽絨背心由299元減至249元。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

 

責任編輯：鄭樂怡

＝＝＝＝＝

想自己砌高息股組合，低風險兼月月有息收？立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【好去處】「Lalamove滋味直送CAR年華」登陸K11　設美食車及抽獎贏iPhone 14 Pro
2022/11/04
【好去處】「Lalamove滋味直送CAR年華」登陸K11　設美食車及抽獎贏iPhone 14 Pro
【雙11】淘寶雙11 Alipayhk付款優惠 綁定恆生信用卡即減$30
2022/11/02
【雙11】淘寶雙11 Alipayhk付款優惠 綁定恆生信用卡即減$30
hello恒隆商場獎賞計劃ｘKlook　推多個餐飲半價優惠　兼享美酒佳餚禮遇
2022/11/01
hello恒隆商場獎賞計劃ｘKlook　推多個餐飲半價優惠　兼享美酒佳餚禮遇
【信用卡優惠】滙豐信用卡崇光百貨簽帳 額外7%「獎賞錢」回贈
2022/10/31
【信用卡優惠】滙豐信用卡崇光百貨簽帳 額外7%「獎賞錢」回贈
泰國曼谷打卡遊 泰服體驗/河畔米芝蓮/仙氣下午茶
2022/10/30
泰國曼谷打卡遊 泰服體驗/河畔米芝蓮/仙氣下午茶
iPhone 14 著數優惠 家電 網購平台 商品 UNIQLO 豐澤 信用卡 Apple 滙豐控股（00005）

下一篇文章

AlipayHK都玩「先買後付」　3個月免息免手續費分期　萬寧豐澤HKTVmall都有參與
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【消費優惠】Tea WG茗茶外賣店登陸海港城　每杯售$48
【消費優惠】Tea WG茗茶外賣店登陸海港城　每杯售$48
精選秋季下午茶 朱古力火鍋/焙茶鵝肝馬卡龍
精選秋季下午茶 朱古力火鍋/焙茶鵝肝馬卡龍
【萬聖節2022】黃埔天地萬聖節 尋蛛蠍秘Halloween 　展出全球稀有蜘蛛蠍子+DIY工作坊
【萬聖節2022】黃埔天地萬聖節 尋蛛蠍秘Halloween 　展出全球稀有蜘蛛蠍子+DIY工作坊
【消費優惠】Lockeroom Dining 身份證優惠 中5個字有5折
【消費優惠】Lockeroom Dining 身份證優惠 中5個字有5折
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至10月28日）
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至10月28日）
東京迪士尼Fast Pass已停用 全新門票Pass有3種
東京迪士尼Fast Pass已停用 全新門票Pass有3種
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款