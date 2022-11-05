【雙11優惠2022】想買電器、冬天靚衫勿錯過！精選5大雙11優惠

大家最近的購物慾有否變得旺盛？每逢踏入11月又來到購物的季節，不少商戶都會爭相推出「雙11」優惠，以下精選各大零售商的至抵優惠！

1. Dyson

Dyson因應「雙11購物節」，在11月1日至15日期間推出官網獨家4重賞，雖然其中的MyDyson會員率先享用的優惠已完結，但其餘三項優惠仍可供使用，包括限時快閃折上折、官網特選 – 兩日限定、雙11雙重獎賞。詳情可到官方網站了解！

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2. havaianas

巴西拖鞋品牌havaianas亦有推出「雙11」購物優惠，使用優惠碼「single11」買2對即有額外89折，買3對則額外有79折。詳情可留意havaianas網頁。

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3. 豐澤

如果最近有電器想買的話，絕對不要錯過豐澤的「雙11狂歡購物折 三重優惠」。

優惠1：為一連10日的每日驚喜快閃，只要每朝10點鬥快搶，即有機會以優惠價搶到熱賣產品。

優惠2：高達總值800元的折上折優惠碼，購買不同類型的產品，只要購物滿指定金額再輸入優惠碼，則可獲減價優惠。

優惠3：為額外加碼賞，凡於11月2日至11日於網店買任何產品，即送多100元電子優惠券。

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4. 友和

除了豐澤之外，另一個電器零售商友和YOHO都有推出雙11購物節優惠。在11月1日至11日期間，友和YOHO舉行閃購活動，超過1,500件精選人氣產品可供選購，包括Apple iPhone 14 128GB、Foreo UFO 2智臻面膜儀套裝、Dyson TP7A二合一空氣清新機等。

另外，友和YOHO與滙豐信用卡更合作推出11月至抵優惠，月內使用滙豐信用卡於友和YOHO網站單一消費滿1,500元，結帳時輸入優惠碼【HSBCNOV】，即減200元，網上所有產品及閃購活動都可使用。

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5. Uniqlo

Uniqlo在11月4日至11月17日期間，於門店及網店推出獎賞優惠。在門店優惠方面，連續兩周購物滿指定金額即可獲贈刮刮卡，禮品超過2萬份。至於網購獨家優惠方面，11月11日至11月13日，凡於網絡旗艦店購物並選擇「門店自手提」服務，即可獲贈納米消毒噴霧。

另外，Uniqlo多款秋冬商品有限定價格優惠。截至11月10日，女裝／男裝超輕型薄羽絨背心由299元減至249元。

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責任編輯：鄭樂怡

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