【好去處】「Lalamove滋味直送CAR年華」登陸K11　設美食車及抽獎贏iPhone 14 Pro

送貨平台Lalamove將於11月9日至15日，在尖沙咀K11 Art Mall舉辦「Lalamove滋味直送CAR年華」，夥拍4間本地人氣小店，直送港式手作美食。活動以嘉年華歡樂元素為主題，讓小店突破地區界限，將全港派對美食、網店甜品直送家門。活動更設有多個打卡熱點和抽獎活動，集「食、玩、賞」於一身。

本地手作美食雲集 化身美食車

Lalamove與4間大熱小店聯手，化身成一輛輛Lalamove美食Van，讓大家在「Lalamove滋味直送CAR年華」品嚐各區本地手工製作美食。當中包括人氣網店Monsoon Baking Atelier駐場，呈獻煙韌鬆軟口感的各式Bagel；手工製無添加堅果醬作皇牌產品的Nuttie B登場，可自由搭配心水堅果醬；甜品迷可以即場購買幸福烘焙的自家烘焙軟曲奇，感受甜品帶來的幸福感；最後以吹啤啤的本地自家釀製港式風味手工啤酒作結，各種不同的美食將為你帶來全面的味覺體驗。現場更會有吹啤啤及Nuttie B聯乘Lalamove會場限定產品，送上驚喜。

即抽即中贏iPhone 14 Pro

另外，現場更設有高達兩米的貨車相框，大家可化身為Lalamove司機伙伴盡情「打卡」，手持「食字」道具擺拍型格照片，於社交媒體平台與好友分享，亦可到18區滋味直送「路牌」自拍留念。而嘉年華中更可隨時贏得iPhone 14 Pro，大家只需即場下載Lalamove應用程式，成為Lalamove獎賞計劃會員，以指定優惠碼兌換優惠券，即可在場內的巨型扭蛋機抽獎。扭蛋機內驚喜多多，更即抽即中。獎品除了iPhone 14 Pro外，亦包括人氣BRUNO多功能電熱鍋、「料理神器」Philips Essential 健康空氣炸鍋、參與嘉年華小店的各款滋味手作美食，更可扭出Lalamove優惠劵及Lala積分。

責任編輯：區祖飛

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