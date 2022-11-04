  • 23°C
香港時間 : 20221104日 (週五) 15:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【好去處】「Lalamove滋味直送CAR年華」登陸K11　設美食車及抽獎贏iPhone 14 Pro

精明消費 14:43 2022/11/04

分享：

分享：

送貨平台Lalamove將於11月9日至15日，在尖沙咀K11 Art Mall舉辦「Lalamove滋味直送CAR年華」，夥拍4間本地人氣小店，直送港式手作美食。活動以嘉年華歡樂元素為主題，讓小店突破地區界限，將全港派對美食、網店甜品直送家門。活動更設有多個打卡熱點和抽獎活動，集「食、玩、賞」於一身。 

本地手作美食雲集　化身美食車

Lalamove與4間大熱小店聯手，化身成一輛輛Lalamove美食Van，讓大家在「Lalamove滋味直送CAR年華」品嚐各區本地手工製作美食。當中包括人氣網店Monsoon Baking Atelier駐場，呈獻煙韌鬆軟口感的各式Bagel；手工製無添加堅果醬作皇牌產品的Nuttie B登場，可自由搭配心水堅果醬；甜品迷可以即場購買幸福烘焙的自家烘焙軟曲奇，感受甜品帶來的幸福感；最後以吹啤啤的本地自家釀製港式風味手工啤酒作結，各種不同的美食將為你帶來全面的味覺體驗。現場更會有吹啤啤及Nuttie B聯乘Lalamove會場限定產品，送上驚喜。 

即抽即中贏iPhone 14 Pro

另外，現場更設有高達兩米的貨車相框，大家可化身為Lalamove司機伙伴盡情「打卡」，手持「食字」道具擺拍型格照片，於社交媒體平台與好友分享，亦可到18區滋味直送「路牌」自拍留念。而嘉年華中更可隨時贏得iPhone 14 Pro，大家只需即場下載Lalamove應用程式，成為Lalamove獎賞計劃會員，以指定優惠碼兌換優惠券，即可在場內的巨型扭蛋機抽獎。扭蛋機內驚喜多多，更即抽即中。獎品除了iPhone 14 Pro外，亦包括人氣BRUNO多功能電熱鍋、「料理神器」Philips Essential 健康空氣炸鍋、參與嘉年華小店的各款滋味手作美食，更可扭出Lalamove優惠劵及Lala積分。

責任編輯：區祖飛

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【雙11】淘寶雙11 Alipayhk付款優惠 綁定恆生信用卡即減$30
2022/11/02
【雙11】淘寶雙11 Alipayhk付款優惠 綁定恆生信用卡即減$30
hello恒隆商場獎賞計劃ｘKlook　推多個餐飲半價優惠　兼享美酒佳餚禮遇
2022/11/01
hello恒隆商場獎賞計劃ｘKlook　推多個餐飲半價優惠　兼享美酒佳餚禮遇
【信用卡優惠】滙豐信用卡崇光百貨簽帳 額外7%「獎賞錢」回贈
2022/10/31
【信用卡優惠】滙豐信用卡崇光百貨簽帳 額外7%「獎賞錢」回贈
泰國曼谷打卡遊 泰服體驗/河畔米芝蓮/仙氣下午茶
2022/10/30
泰國曼谷打卡遊 泰服體驗/河畔米芝蓮/仙氣下午茶
去卡塔爾睇世界盃 住奢華海灘度假村
2022/10/30
去卡塔爾睇世界盃 住奢華海灘度假村
著數優惠 商場 商場活動 好去處 烘焙 美食 iPhone 尖沙咀

下一篇文章

嘉禾院線 $70 1張電影票+細爆谷 益成醫療口罩 雙11每盒低至$11
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【萬聖節2022】黃埔天地萬聖節 尋蛛蠍秘Halloween 　展出全球稀有蜘蛛蠍子+DIY工作坊
【萬聖節2022】黃埔天地萬聖節 尋蛛蠍秘Halloween 　展出全球稀有蜘蛛蠍子+DIY工作坊
【消費優惠】Lockeroom Dining 身份證優惠 中5個字有5折
【消費優惠】Lockeroom Dining 身份證優惠 中5個字有5折
東京迪士尼Fast Pass已停用 全新門票Pass有3種
東京迪士尼Fast Pass已停用 全新門票Pass有3種
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至10月28日）
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至10月28日）
【消費優惠】Tea WG茗茶外賣店登陸海港城　每杯售$48
【消費優惠】Tea WG茗茶外賣店登陸海港城　每杯售$48
精選秋季下午茶 朱古力火鍋/焙茶鵝肝馬卡龍
精選秋季下午茶 朱古力火鍋/焙茶鵝肝馬卡龍
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款