  • 23°C
香港時間 : 20221104日 (週五) 15:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

做定期換演唱會門票　最低存3萬　不設年利率但好過買黃牛　你會點揀?

個人增值 14:10 2022/11/04

分享：

分享：

WeLab Bank繼早前推出的GoSave 2.0定期存款送陳奕迅演唱會優惠於10尾已經爆滿後，現時再爭取額外一批門票，再次以GoSave 2.0 定期存款優惠推出。由即日起至11月23日，新舊客戶加入限量版定期存款，即可獲陳奕迅演唱會門票2張，存款金額最少3萬元，存期18個月。門票有限，先到先得。不過值得留意的是，是次陳奕迅演唱會的定期存款優惠與早前推出的優惠一樣，均不設年利率。3萬元換兩張飛，好過買黃牛，你會點揀？

獲2張680元陳奕迅演唱會門票計劃如下：
存入3萬元，存期18個月
存入5萬元，存期12個月
存入6萬元，存期9個月

獲2張980元陳奕迅演唱會門票計劃如下：
存入4萬元，存期18個月
存入7萬元，存期12個月
存入9萬元，存期9個月

另外，WeLab Bank指，於11月3日更新了GoSave 2.0定期存款年利率， 繼續以$10起步，沒有任何任務要求。

詳情如下：
1個月，0.8%年利率
3個月，2%年利率
6個月，4.20%年利率
12個月，4.70%年利率
18個月，4.08%年利率
24個月，4.18%年利率

責任編輯：區祖飛

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文
港元定期存款 虛擬銀行 著數優惠 WeLab 經濟 演唱會 門票 定期存款 陳奕迅 演唱會

下一篇文章

加息轉向的美夢告終 鮑威爾寧過份加息 也不願加息不夠（新增惠理︰明年上半年通脹大幅放緩）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【ET財智Talk】港股甚麼板塊最值博？ 東亞銀行李振豪剖析入市最佳季度 立即收看！
【ET財智Talk】港股甚麼板塊最值博？ 東亞銀行李振豪剖析入市最佳季度 立即收看！
滙豐郵寄月結單明年將收$60年費　今推簡易版流動理財APP
滙豐郵寄月結單明年將收$60年費　今推簡易版流動理財APP
理財加油站 - 「退休不退場」成新潮流 退休後有什麽工作選擇？
「退休不退場」成新潮流 退休後有什麽工作選擇？
【虛銀著數】WeLab Bank再度加推限時任務　FB留言贏陳奕迅演唱會門票
【虛銀著數】WeLab Bank再度加推限時任務　FB留言贏陳奕迅演唱會門票
【品味投資】Chanel金球款成A貨商目標　專家教路 一秘技即知手袋真定假
【品味投資】Chanel金球款成A貨商目標　專家教路 一秘技即知手袋真定假
【交稅2022】稅務懶人包　報稅／扣稅／合併報稅／稅貸（更新至10月17日）
【交稅2022】稅務懶人包　報稅／扣稅／合併報稅／稅貸（更新至10月17日）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款