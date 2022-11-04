做定期換演唱會門票　最低存3萬　不設年利率但好過買黃牛　你會點揀?

WeLab Bank繼早前推出的GoSave 2.0定期存款送陳奕迅演唱會優惠於10尾已經爆滿後，現時再爭取額外一批門票，再次以GoSave 2.0 定期存款優惠推出。由即日起至11月23日，新舊客戶加入限量版定期存款，即可獲陳奕迅演唱會門票2張，存款金額最少3萬元，存期18個月。門票有限，先到先得。不過值得留意的是，是次陳奕迅演唱會的定期存款優惠與早前推出的優惠一樣，均不設年利率。3萬元換兩張飛，好過買黃牛，你會點揀？

獲2張680元陳奕迅演唱會門票計劃如下：

存入3萬元，存期18個月

存入5萬元，存期12個月

存入6萬元，存期9個月 獲2張980元陳奕迅演唱會門票計劃如下：

存入4萬元，存期18個月

存入7萬元，存期12個月

存入9萬元，存期9個月

另外，WeLab Bank指，於11月3日更新了GoSave 2.0定期存款年利率， 繼續以$10起步，沒有任何任務要求。

詳情如下：

1個月，0.8%年利率

3個月，2%年利率

6個月，4.20%年利率

12個月，4.70%年利率

18個月，4.08%年利率

24個月，4.18%年利率

責任編輯：區祖飛

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