單看標題，已足令愛蠔者大叫。在日本產蠔著名的北木島喜多嬉牡蠣養殖場，首次以居酒屋形式進駐中環。還用香港人喜愛的放題形式做主題，分別是60分鐘及90分鐘場次，讓大家「蠔」食大滿足！

日本人稱蠔為牡蠣，此牡蠣養殖場歷史悠久，來自有世界自然遺產之稱的岡山縣笠岡諸島之北木島。由曾祖至今四代，培育出品質美味的牡蠣，並被日本多家米芝蓮級餐廳選用。

首次來港開設居酒屋，是以岡山縣牡蠣輸出協會香港代表的身份，所以提供的岡山縣生蠔一定是高品質；然而居酒屋亦會顧及不吃生蠔者的需要，餐單內也有許多各式各樣的牡蠣料理、串燒以及精品飯麵，定必照顧到每位客人的胃口。

品嘗多款頭盤

凡享用居酒屋的蠔食放題者，無論是60分鐘（398元 /位）或90分鐘（498元 /位），均可享頭盤九品，各款菜會因應時節改變，今季的九品食物包括：日本直送象拔蚌刺身、牡蠣茶漬飯、燒活白鰻、天婦羅秋葵、手工月見燒鳥串、天婦羅紫蘇葉吞拿魚蓉、牡蠣刺身、時令沙律及日式漬物。

再來是象拔蚌刺身，原汁原味很鮮甜，跟着是天婦羅紫蘇葉吞拿魚蓉，咬下去同時吃到香脆與綿軟的口感。再來就大家愛吃甚麼先也可以，不用拘束，因每款食物都各有美味，當大家吃夠任食生蠔後，可再按口味喜好來再自費散叫，延續居酒屋情懷。

任食生蠔烤蠔

嘗過頭盤試味，來到戲肉，就是任食生蠔和烤蠔。主廚特別調校了一款土佐酢啫喱來配合生蠔來吃，當中再加點辣蘿蔔蓉和葱花，說是可帶出生蠔的鮮味，就算吃多了，也不會感到滯膩。

若是不慣吃生的話，鐵板烤蠔是另一好選擇，主廚用大鐵鏟將新鮮的蠔放到鐵板上，蓋上特製的大蓋子連殼煎烤片刻，香濃的蠔汁立時飄散，肥美飽滿的蠔肉稍為收縮後，有另一種烤香味。而主廚也細心地自製了6款醬汁，包括秘製酸汁、XO醬、芝士醬、蒜蓉醬、泰式辣醬、孜然醬，更添滋味。

真的小數怕長計，單是一隻土佐酢啫喱生蠔都要48元，吃到10隻已回本，還未計那個頭盤九品呢！

其他蠔菜式

不過，明白始終有客人不想吃蠔放題，但又多心想吃其他熟蠔菜式，其實餐牌中的散叫菜式也精采。如牡蠣天婦羅（38元 /隻），香脆的外皮配上爆汁的蠔，帶來不一樣的口感，滋味滿滿。美味推介還有牡蠣五島手延湯烏冬（128元），湯底可選牡蠣濃湯、辣濃湯牡蠣，並可揀香煎牡蠣或牡蠣天婦羅來配搭烏冬。這款五島手延烏冬，比一般烏冬幼滑彈牙，再配上牡蠣高湯，蠔味澎湃。

而這裏提供的串燒款式亦不少，例如手工月見燒鳥串（48元），選用雞肉、雞前胸三角軟骨、日本大葱、紫蘇葉等製作，吃時輕蘸由日本蛋黃和醬油而成的月見汁，令雞肉的味道更惹味。

北木島喜多嬉牡蠣屋

地址：中環擺花街1號一號廣場地下9號舖

電話：6089 8740

營業時間：12nn-10pm

備註：新張期間，凡惠顧60分鐘或90分鐘放題，即可享日本直送帆立貝任食優惠，所有價錢均須加一服務費。

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（節錄）

【原文：中環居酒屋蠔華放題 盡情享用日本直送鮮蠔（收費文章）】

作者：郭秀芳

責任編輯：招美寶

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