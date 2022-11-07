大生超市感恩節特惠 低至7折 Elemis會員 32折買聖誕倒數月曆

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【好去處】日本大型聖誕市集登陸福岡 3大會場必睇浪漫光之森林
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1.大生生活超市：感恩節特惠 低至7折
即日起至11月30日，大生超市感恩節，多款產品特惠，包括零食下午茶、健康穀物等。
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3.Dyson：雙11產品節省高達1800元 兼送免費配件
即日起至11月15日，適逢雙11年度購物節，Dyson精選產品高達68折優惠，送千元禮遇，使用優惠碼「DYSON100」全單再減100元。
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撰文：hket小編
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欄名 : 今日優惠精選