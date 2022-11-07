大生超市感恩節特惠 低至7折 Elemis會員 32折買聖誕倒數月曆

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.大生生活超市：感恩節特惠 低至7折

即日起至11月30日，大生超市感恩節，多款產品特惠，包括零食下午茶、健康穀物等。

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2. Elemis：成為會員 32折買聖誕倒數月曆

秋天已至，又到了更換護膚品的時候。立即成為Elemis官網會員，可率先尊享雙11及聖誕三重禮遇。

禮遇一：50元現金獎賞

禮遇二：優先獲得雙11及聖誕優惠碼

禮遇三：率先以32折購買25天聖誕倒數月曆

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3.Dyson：雙11產品節省高達1800元 兼送免費配件

即日起至11月15日，適逢雙11年度購物節，Dyson精選產品高達68折優惠，送千元禮遇，使用優惠碼「DYSON100」全單再減100元。

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撰文：hket小編

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