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【加息】每100萬樓按供款多$200 有什麽方法能減壓？

個人增值 09:00 2022/11/04

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美國聯儲局議息結果出爐，再次加息0.75厘。香港銀行也跟隨美國加息，滙豐、渣打等大型銀行先後宣佈上調最優惠利率（P）0.25厘，也就是業主的供樓壓力再次增加。

據統計，綜合今年兩次加息，截至目前為止，每100萬元貸款額月供增加200元，即500萬元按揭就會增加1000元。增加的支出可能還是業主們的可接受範圍，但據聯儲局表示，暫時不會考慮停止加息步伐，也就是港銀亦有可能會繼續加P，業主們務必要做好打算。那麽，有什麽方法可以將增加的支出彌補回來？其實很簡單，只要對我們的日常生活稍作改變即可。

科學減開銷加收入
第一個最直接的方法就是縮減開支，只要重新審視我們的日常開銷，縮減不需要的開支，就可以彌補增加的支出。同時，也可以通過做力所能及的事情，適當增加收入，切實為供樓減壓。

縮減開支法

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增加收入

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做好繼續加息準備
美聯儲在公佈了11月議息結果後表示，需要繼續加息，最終利率高點可能比市場預測的還要高。由此可見，港銀極大可能會跟隨繼續加息，業主供樓的壓力將有繼續增加的可能性，目前是每100萬元加了200元，下個可能就是300元或者更多了。所以業主們應該為未來加息做好準備，準備好足夠的應急錢或應急計劃，做好周全財務規劃。

 

 

責任編輯：梁政琪

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